Au lendemain de l’annonce des résultats du baccalauréat, les établissements d’enseignement supérieurs organisent depuis hier des journées portes ouvertes au profit des nouveaux bacheliers. Ces journées portes ouvertes qui s’étaleront jusqu’à mercredi sont accessibles également sur le site électronique de chaque université et école supérieure.

Les nouveaux étudiants auront accès à toutes les informations utiles et nécessaires pour s’informer sur les modes d’inscriptions, les filières disponibles et la moyenne minimale d’accès.

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié avant la proclamation des résultats du baccalauréat un calendrier des inscriptions des détenteurs du bac au titre de l’année universitaire 2022/2023.

Les nouveaux bacheliers peuvent effectuer les préinscriptions en ligne dès jeudi prochain, 21 juillet, et ce jusqu’au 24 du même mois. Les concernés auront dans la prochaine étape à confirmer les préinscriptions les 25 et 26 juillet prochain, avant de passer à l‘opération de traitement des fiches de voeux qui s’étalera du 27 juillet au 3 août. Selon le calendrier des inscriptions, les résultats des affectations des nouveaux étudiants seront proclamés dans la soirée du 3 aout.

S’agissant des nouveaux bacheliers qui souhaitent intégrer l’école supérieure les enseignants, ils doivent se présenter pour un entretien entre le 4 et le 8 août.

Toutefois, les bacheliers qui n’ont obtenu aucun de leur choix peuvent introduire un recours du 4 au 6 août, mais dans le respect des moyennes minimales d’accès. Le traitement des voeux s’effectuera du 6 au 11 aout, et les résultats d’orientations seront proclamés dans la soirée du 11 août.

La plateforme de paiement des frais d’inscriptions en ligne sera, quant à elle, ouverte le 20 août, et le portail de l’hébergement ouvert du 26 août, au 3 septembre. Les demandes d’hébergement seront traitées par la Direction des oeuvres universitaires (DOU).

Enfin, les inscriptions définitives s’étaleront du 5 jusqu’au 8 septembre prochain, et la période allant du 9 jusqu’au 15 septembre sera consacrée pour le traitement des demandes particulières sur la plateforme web «progres».

Pour rappel, le taux de réussite à l’examen du Baccalauréat session 2022 a atteint 58,75% au niveau national. La moyenne d’admission a été fixée cette année à 9,50/20 pour la deuxième année consécutive, en tenant compte des conditions sanitaires induites par la pandémie du nouveau coronavirus qui a influé sur l’état psychologique des élèves depuis 2020, annoncé le ministre de l’Education Abdelhakim Belabed. La filière des mathématiques a occupé la première place au classement national avec un taux de réussite de 78,78%, suivie des langues étrangères (64%), sciences expérimentales (59,32%), lettres et philosophie (54,80%) puis gestion et économie (52,92). Pour ce qui est des quatre (4) spécialités de la filière mathématiques, le taux de réussite a atteint les 56,87% en génie mécanique, génie électrique (65,15%), génie civil (65,43%) et génie des procédés (64,92%). Le ministre de tutelle considère que la session du baccalauréat de cette année était «réussie et exceptionnelle», étant donné que les cours se sont déroulés tout au long des trois trimestres avec une séance éducative ayant duré 60 minutes et un parachèvement de tous les programmes d’enseignement». «C’est tout le contraire des deux dernières années passées qui étaient caractérisées par la suppression de quelques cours et un programme scindé en deux trimestres, avec des cours de 45 minutes par séance, et ce, en raison des répercussions de la propagation du Coronavirus», a-t-il ajouté. Le ministre a souligné que le phénomène de la triche «a reculé dans une large mesure et que les sujets des épreuves n’étaient pas en dehors des programmes dispensés».