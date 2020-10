Le ministère de la santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que les inscriptions pour l’accès à la formation paramédicale et de sages femmes, au titre de l’année pédagogique 2020-2021 se feront à travers le site des orientations du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, indique jeudi un communiqué du ministère de la Santé. Pour ce faire, précise la même source, les concernés sont conviés à s’inscrire via le lien: www.orientation-esi.dz, ajoutant que l’opération d’orientation se fera « en fonction des répartitions des places pédagogiques ouvertes et par ordre de mérite dans chaque wilaya ».

