par Milina Kouaci

Les résultats du baccalauréat 2021 seront proclamés aujourd’hui jeudi 22 juillet, avait indiqué le ministère de l’Education nationale dans un communiqué.

Ainsi, plus de 700 000 candidats connaîtront leurs résultats au niveau des établissements scolaires ainsi que sur le site réservé aux parents d’élèves tharwa.education.gov. Les candidats pourront également consulter les résultats sur le site de l’Office national des examens et concours (Onec) ou sur les trois opérateurs de téléphonie mobile en envoyant un SMS en composant le code 567. Pour la session de 2021, les pronostics des syndicats enseignants sont plutôt optimistes quant aux résultats de cet examen national. D’après Mustapha Kassad, porte-parole de la Coordination nationale des enseignants contractuels, les candidats au bac ont obtenu de « bonnes notes ». L’enseignant en mathématiques indique que la correction des copies des candidats fait ressortir un « taux de réussite important », tout en rappelant que les sujets de l’examen, qui s’est déroulé du 20 au 24 juin dernier, étaient « abordables » pour les candidats des filières scientifiques et littéraires. « Les sujets d’examen étaient plus qu’abordables et tirés globalement des cours du premier trimestre. Ajoutant à cela que leurs concepteurs ont tenu compte de la situation sanitaire qui a impacté les élèves », souligne M. Kassad, qui sous-entend que les notes obtenues ne reflètent pas le niveau des élèves.

De son côté, le porte-parole de l’Unpef, Abdelouahab Lamri Zegar, estime que le taux de réussite sera « conséquent », car le barème de correction a été modifié afin de permettre aux élèves d’avoir de bonnes notes. En revanche, le Conseil des lycées d’Algérie (CLA) prévoit que le taux national de réussite de la session du bac 2021 sera de 55,18% soit un taux en léger recul par rapport à la session de 2020.

Selon une étude menée sur un échantillon de 5 000 copies de feuilles d’examen dans chaque filière, le secrétaire général du syndicat Zoubir Rouina a confirmé que la filière de technique mathématique arrive en première position avec 64,42%, suivie de la filière des maths avec 60,93% et des sciences expérimentales avec 50,90%. En quatrième position arrive la filière de gestion et économie avec 54,11% puis celle des lettres et langues étrangères avec 49,10% et philosophie en dernière position avec 42,62%.

Ces résultats devaient être annoncés mardi, qui coïncide avec le premier jour de la fête de l’Aïd, mais des parents d’élèves ont exprimé le souhait de voir repousser la date de proclamation des résultats afin que les élèves et leurs parents célèbrent cette fête religieuse sans stress ou déception et surtout dans la sérénité. Ainsi, la tutelle a décidé de reporter la date de l’annonce des résultats bien que la correction des copies a été clôturée dans les délais. La proclamation des résultats du bac clôt une année scolaire exceptionnelle marquée par la crise sanitaire et la propagation de coronavirus qui perdure. La situation épidémique et la surcharge des classes ont conduit la tutelle à répartir chaque groupe en sous-groupe afin de respecter la distanciation physique.

Un mode de scolarisation qu’elle a décidé de reconduire la prochaine année scolaire.

