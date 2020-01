Une panne survenue au niveau du canal d’adduction d’eau qui approvisionne la commune de Babar (wilaya de Khenchela) a interrompu l’approvisionnement en eau potable des habitants de cette collectivité locale, a indiqué jeudi la direction locale de l’Algérienne des eaux (ADE). «Une panne a été enregistrée au niveau du canal d’adduction (700 mm de diamètre) qui relie le réservoir principal alimentant les habitants de Babar depuis le barrage de la même commune, causée par l’entreprise chargée d’un chantier de raccordement des logements au réseau de gaz naturel», a précisé un communiqué de la cellule de communication de l’ADE. «Le pompage des eaux et l’approvisionnement des habitants de cette région en cette source vitale ont été interrompus dans la nuit de mercredi à jeudi», a ajouté la même source. «Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour réparer la panne et reprendre l’approvisionnement des habitants en AEP», a fait savoir l’ADE.

