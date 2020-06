Le respect du port du masque et des autres mesures de prévention pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) est une attitude responsable envers la société, mais dont le relâchement est de plus en plus constaté tous les jours. C’est dans ce sens que les professionnels de la santé continuent de lancer des appels après avoir constaté une carence dans l’application de ces mesures qui a conduit à une hausse des cas de contamination au coronavirus.

Intervenant à ce propos, le Professeur Abdelkrim Soukehal, épidémiologiste, estime que l’application de ces mesures sur le terrain n’a pas suivi convenablement les recommandations des professionnels de la santé. «Il y a des wilayas où il est constaté une augmentation anormale du nombre de malades», a-t-il indiqué, étayant son propos par le fait que qu’«il y a des hôpitaux qui sont pleins, avec un taux d’occupation maximum des malades» de Covid-19. «Dans certaines structures de santé, a-t-il poursuivi, on est en train même d’ajouter des lits, ce qui veut dire qu’il y a encore des contaminations et ceci veut dire qu’il y a un échec de la prévention. Toutes les méthodes de prévention qui ont été préconisées ne sont pas appliquées par la population. Et quand il y a échec de la prévention il y a donc une augmentation de la morbidité».

Cette situation, loin d’être rassurante, fait dire au Pr Soukehal que «la prévention doit être appliquée dans toute sa rigueur». «On demande à la population de se soumettre au respect des mesures de prévention, à avoir un comportement positif vis-à-vis de cette épidémie pour éviter de se contaminer et de contaminer ses proches». Tel est l’appel de l’épidémiologiste qui explique qu’il ne peut y avoir de levée du confinement dans le cas contraire. «Le déconfinement est une mesure qui doit aller avec les mesures de prévention. Donc, étant donné que le nombre de cas est en augmentation, il faut plutôt s’attendre à un reconfinement et un renforcement de ce confinement pour bloquer le virus a-t-il fait savoir, rappelant que le coronavirus se déplace à une «vitesse extrêmement rapide» et «ses conséquences collatérales directes sur l’individu et sur l’économie qui sont parfaitement connues».

«Le plus dure

est parmi nous»

L’avis du Pr Soukehal à propos du non-respect des mesures de prévention est complétement partagé par un autre de ses confrères, le professeur Nouredine Zidouni, spécialiste et expert international en maladies respiratoires et tuberculose. Celui-ci estime «le plus dure n’est pas derrière nous» dans la lutte contre le coronavirus, mais «il est encore parmi nous, car nous n’avons pas encore amorcé la descente de la fameuse cloche». Il explique que les chiffres en dents de scie des cas de Covid-19 «un jour 84 cas, le lendemain 100 ou 110 et le surlendemain 90 ne représentent pas un outil statistique pour dire qu’il y a une diminution de la transmission virale. Nous sommes encore dans une situation de plateau épidémique». Il met en exergue que «le confinement n’est pas efficace tel que nous le voyons aujourd’hui. Les mesures barrières ne sont pas respectées». Selon lui, ce qu’il faut adopter comme stratégie, «c’est d’identifier et d’agir sur les sujets contacts des cas confirmés : les dépister, les surveiller et les traiter le cas échéant et, surtout, les confiner», car «cela ne sert pas à grand-chose de ne pas confiner les sujets contacts qui peuvent être excréteurs de virus».

«Je comprends bien qu’une situation socioéconomique puisse aboutir à un déconfinement après deux mois et demi, c’est ce qui est en train d’être fait partout dans le monde et dans beaucoup de pays plus atteints que nous ont procédé à ce déconfinement», mais il préconise qu’il y ait «une action parallèle au traitement des cas qui se traduit par une surveillance épidémiologique».

Stratégie de lutte préconisée

«Il faut une enquête épidémiologique autour des sujets prouvés, à savoir identifier les sujets contacts, tester les sujets contacts en séparant les symptomatiques des asymptomatiques pour identifier le plus grand nombre de cas, confiner les sujets asymptomatiques et traiter les sujets symptomatiques avec les mesures de confinement nécessaires pour briser la chaine de transmission», a-t-il énuméré comme actions à entreprendre pour limiter la propagation du coronavirus.

C’est ainsi qu’il explique que le rôle de la cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, présidée par le Pr Mohamed Belhocine et mise en place mercredi dernier, est de «mettre en exergue, dynamiser, prioriser et donner toute l’attention voulue à la surveillance épidémiologique à l’identification des sujets contacts et à agir au niveau de ces sujets en fonction de la méthode que je viens d’énoncer : identifier, dépister, traiter, isoler et confiner».

Parmi les exemples de contaminations qui se poursuivent, il y a lieu de citer celui de la radio locale de la wilaya de Boumerdès qui est confinée après la détection de cinq cas positifs au coronavirus, quatre journalistes et un chauffeur. Et parmi la mauvaise gestion dans les hôpitaux, on cite celui de Tiaret dont le directeur de l’EPH Youcef-Damerdji a été démis de ses fonctions jeudi, selon la direction de wilaya de la santé et de la population (DSP), qui a déclaré que la décision est parvenue du la tutelle au motif de «l’inefficacité dans la gestion de établissement».

Par ailleurs, la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a cité l’Algérie à deux reprises en parlant de la pandémie de coronavirus en Afrique, lors d’un point de presse jeudi dernier. La première fois lorsqu’elle a indiqué que «plus de 70% des décès en Afrique sont enregistrés dans seulement cinq pays : Afrique du Sud, Algérie, Nigeria, Egypte et Soudan». La deuxième lorsqu’elle a évoqué qu’«avant que nous ayons accès à un vaccin efficace, je crains que nous devions vivre avec une hausse constante dans la région, avec des foyers à gérer dans de nombreux pays, comme c’est le cas actuellement en Afrique du Sud, en Algérie et au Cameroun, qui nécessitent de très fortes mesures de santé publique». n