Les rameurs algériens Sid-Ali Boudina et Kamel Aït Daoud disputeront les repêchages de l’épreuve d’aviron deux de coupe (poids léger) des jeux Olympiques de Tokyo, après avoir terminé à la 6e et dernière position de la 3e série avec un temps de 6:57.32, samedi au canal de la forêt de la mer. La deux première places qualificatives directement pour les demi-finales A et B, sont revenues aux Norvégiens avec un temps de 6:25.74 et Belges (6:26.51).

Le duo Boudina-Aït Daoud a disputé dans la nuit d’hier les repêchages (2h10, heure algériennes) dans la série numéro 2 aux côtés des représentants du Venezuela, l’Ouzbékistan, la Pologne, l’Espagne et l’Inde. Les trois premiers de l’épreuve de repêchage se qualifieront pour les demi-finales A et B. Les demi-finales auront lieu mardi.

Articles similaires