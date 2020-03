Par Réaction Culturelle

Hakim Lâalam, chroniqueur au quotidien Le Soir d’Algérie et auteur de plusieurs livres, est lauréat du Prix littéraire de l’Association France Algérie (AFA) de l’année 2020 pour son recueil de nouvelles « L’Homme-carrefour et autres histoires d’un pays impossible », publié aux éditions Frantz-Fanon, annoncent les éditeurs dans un communiqué parvenu à la Rédaction.

La maison d’édition annonce également que la cérémonie de remise du prix se tiendra le 26 mars prochain à 18H à la bibliothèque de l’Arsenal à Paris, en présence du président de l’AFA, Arnaud Montebourg, de plusieurs cadres, français et algériens de l’association ainsi que du directeur des éditions Frantz-Fanon.

Pour rappel, «L’Homme-carrefour et autres histoires d’un pays impossible » est un recueil de neuf nouvelles de 198 pages écrit par le chroniqueur et auteur Réda Belhadjoudja, alias Hakim Laâlam, paru aux éditions Frantz-Fanon. Lors d’une vente-dédicaces, l’auteur avait confié que ce recueil est le fruit de trois années d’écriture et de réflexion. A travers 9 nouvelles au «ton féroce », l’auteur conduit le lecteur «dans les couloirs ténébreux d’un pays flottant, improbable qui se morfond dans un présent sans joie et sans ambition». En dressant tantôt des portraits de simples gens, tantôt ceux des maîtres des lieux, immortels parmi les mortels, il dévoile la mécanique de la désolation qui entraîne sans répit les Algériens dans le gouffre du non-sens avec, en prime, la promesse de les y maintenir.

A travers ce livre, Hakim Laâlam explique tout ce qu’il y a d’impossible à comprendre en Algérie. L’homme-carrefour est la deuxième nouvelle du recueil. «L’homme-carrefour était hanté par l’idée de terminer ainsi, allongé là, en bordure de rive, au milieu d’un va-et-vient indifférent, sans vie, avec juste un châle sale et puant le vinaigre en guise de linceul», écrit-il dans la quatrième de couverture.

