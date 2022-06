Depuis son lancement mardi 31 mai, le nouveau clip rendant hommage à l’Algérie et à la musique rai sous le titre «Disco Maghreb», la fameuse la maison de production qui a produit les plus grandes stars du rai algérien, a été visionné près de 2 millions de fois sur la page Youtube officielle de DJ Snake. Une sortie qui a été vivement saluée et suscité un vif engouement sur la toile bleue entre témoignages de félicitation et de nostalgie. Mais si beaucoup ont salué le clip, d’autres ont également émis des critiques… extra artistiques. De son côté, DJ Snake affirme sur son compte Twitter avoir imaginé «Disco Maghreb» comme un «pont entre différentes générations et origines, reliant l’Afrique du Nord, le monde arabe et au-delà… C’est une lettre d’amour à mon peuple.»

