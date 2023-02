Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu public le lundi, 13 février 2023, ses résultats financiers de l’exercice 2022.

Durant l’année 2022, les revenus de Ooredoo Algérie ont atteint 86,7 milliards de dinars algériens contre 84,4 milliards de dinars en 2021, soit une progression de 2,8 %.

Le résultat avant intérêts, impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA) a atteint 30,8 milliards de dinars en 2022, contre 29,1 milliards de dinars en 2021, soit une progression de 5,7 %. En termes d’investissements durant l’année 2022, Ooredoo Algérie a consacré 18,3 milliards de dinars contre 11,3 milliards de dinars durant l’année 2021, soit une progression de 61%.

Le parc clients quant à lui est estimé à 13 millions d’abonnés à fin décembre 2022.

A l’annonce de ces résultats, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : «Ooredoo a clôturé l’année 2022 avec des résultats financiers positifs. Ces chiffres viennent confirmer la viabilité de la stratégie de Ooredoo, axée notamment sur l’expérience client qui demeure au cœur de ses préoccupations, l’accélération de la digitalisation de ses services et la modernisation continue de ses équipements technologiques. L’exercice 2022 a également été pour Ooredoo une année de réalisations et d’accomplissements avec notamment son positionnement comme une entreprise socialement responsable à travers de nombreuses initiatives et actions dans les secteurs de l’environnement, la santé, la société et autres. Je saisis cette occasion pour saluer le dévouement, le professionnalisme et l’engagement de tous les employés de Ooredoo qui ont grandement contribué à faire de notre entreprise le meilleur employeur en Algérie durant l’année 2022. En tant qu’opérateur économique, Ooredoo renouvelle son engagement à renforcer ses investissements dans le marché Algérien afin de poursuivre sa stratégie gagnante visant notamment à faire de la transformation numérique en Algérie une réalité palpable répondant ainsi aux exigences de nos clients.»

Les résultats de l’année 2022 confirment la viabilité de la stratégie de Ooredoo quant au développement de l’économie numérique nationale et du contenu digital local et à offrir à ses clients, des solutions et services innovants. n

