Après l’avoir égalé samedi, contre Valence (2-2), Lionel Messi a battu mardi le record de buts marqués sous les couleurs d’un même club, qu’il détenait avec la légende brésilienne Pelé. À 33 ans, le génie argentin a trouvé le chemin des filets pour la 644e fois avec le FC Barcelone sur la pelouse de Valladolid. Pelé, aujourd’hui âgé de 80 ans, l’avait fait à 643 reprises avec son club brésilien de Santos entre 1956 et 1974, avant son départ pour le Cosmos de New York.

Le Brésilien encore devant sur le nombre de buts dans une carrière

Le sextuple Ballon d’Or et sextuple Soulier d’Or est de loin le meilleur buteur de l’histoire du Barça (devant les 230 buts de Cesar Rodriguez), le meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Espagne (451 buts, devant les 311 de Cristiano Ronaldo), et le joueur qui a remporté le plus de titres avec le club catalan (34, dont 4 Ligues des champions).

Mais il devra encore patienter pour accrocher «O Rei» (le roi, en portugais) sur d’autres records. Avec entre 757 et 767 buts marqués en matches officiels tout au long de sa carrière selon les sources, Pelé devance encore Messi (714) et Cristiano Ronaldo (754) au nombre total de buts dans une carrière, sélections comprises. Le Brésilien, lui, revendiquait plus de mille buts inscrits… en comptant tous les matches joués, officiels ou non.

3ouvsport,



Coronavirus : le match d’ouverture de la saison Australie

La Fédération australienne (FA) a annoncé hier que le match entre les Western Sydney Wanderers et le Macarthur FC, initialement prévu dimanche en ouverture de la nouvelle saison en Championnat, était repoussé de trois jours, en raison des restrictions imposées par les autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Cette décision a été prise par les instances locales pour «atténuer les risques de mouvements de foules» autour de Sydney, où le Covid-19 se montre de nouveau très actif, en cette période de fêtes de fin d’année. La A-League, dont le calendrier avait déjà été aménagé la veille, recommencera donc par une autre rencontre, entre le Western United et Adélaïde United, le 28 décembre. n

