PAR INES DALI

L’avant-projet de loi organique portant statut de la magistrature, présenté mercredi dernier en réunion du gouvernement répondra-t-il aux revendications maintes fois exprimées par le Syndicat national des magistrats (SNM), à savoir un statut qui sied à la profession à même de garantir une «une justice libre» ?

La question reste posée, le syndicat lui-même s’étant abstenu d’apporter un commentaire cette fois-ci, alors qu’il avait fait part, auparavant, de divergences avec la tutelle, notamment en ce qui concerne les deux textes ayant trait, pour le premier, au statut de la magistrature et, le second, au Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

En février dernier, le SNM avait reproché à la tutelle de faire cavalier seul et de ne pas avoir pris en considération ses propositions. Quelques mois plus tard, après des rencontres avec la commission chargée de ces textes, il y eut l’adoption par le Parlement du projet de loi relatif au CSM qui avait pris en compte certaines propositions mais pas d’autres, le SNM ayant formulé des réserves sur les modalités d’élection des membres du CSM.

Mais la «principale revendication des magistrats est l’avant-projet de loi organique portant statut de la magistrature», selon l’ex-président du SNM qui a jeté l’éponge en septembre. Ce texte doit être «présenté à l’Assemblée populaire nationale (APN) dans une mouture en conformité avec les propositions qui ont déjà été émises par les commissions ministérielles mixtes, sans aucune modification pouvant toucher à son fond», avait-il fait savoir quelques mois avant de démissionner de la présidence du SNM, lors d’une conférence de presse pour protester contre les moutures des textes qui ne répondaient pas au travail effectué par les commissions mixtes dans lesquelles les magistrats étaient partie prenante.

Le SNM est revenu à la charge le mois dernier pour réitérer son mécontentement quant à «la situation du pouvoir judiciaire», notamment en ce qui concerne ses revendications socioprofessionnelles. Mais pas seulement.

Ses membres ont soulevé plusieurs points de discorde avec la tutelle, à l’occasion de la tenue de la troisième réunion au titre de l’année 2022 de son bureau exécutif. Il a affirmé avoir constaté que «le Conseil supérieur de la magistrature, avec sa nouvelle composante, a trébuché lors de la tenue de sa première session». La raison évoquée est que «le CSM ne peut s’acquitter de ses missions constitutionnelles en raison de l’absence d’instruments juridiques et de moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement».

En parlant de missions constitutionnelles, la tutelle semble les avoir prises en compte au vu du communiqué publié à l’issue de la réunion du gouvernement. «Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabbi, a présenté l’avant-projet de loi organique portant statut de la magistrature en conseil de gouvernement. Ce projet de texte, qui abroge et remplace la loi organique numéro 04-11 du 06 septembre 2004, s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité du statut de la magistrature avec la lettre et l’esprit de la révision constitutionnelle du 1er novembre 2020, ayant consacré l’engagement du président de la République de valoriser le corps des magistrats, promouvoir leur statut et préserver leur indépendance, et ce, dans le cadre de la réforme globale de la justice», selon le communiqué des services du Premier ministère.

Ce projet de loi, a-t-on précisé, consacre «la supervision exclusive, par le Conseil supérieur de la magistrature, de l’ensemble des questions professionnelles et disciplinaires en relation avec le magistrat et détermine ses droits et ses obligations ainsi que l’organisation et le déroulement de sa carrière». Conformément aux procédures établies, «ce projet de texte sera examiné lors d’un prochain Conseil des ministres», est-il ajouté dans le communiqué. Pour rappel, la Constitution de 2020 a apporté une modification dans ce registre, les nouvelles dispositions ayant «touché essentiellement la composition du Conseil supérieur de la magistrature», d’où «la révision du statut de la magistrature et le texte du conseil supérieur de la magistrature».

Issaâd Mabrouk, rappelle-t-on, a présenté sa demande de démission de la présidence du SNM quelques jours après un communiqué du syndicat, demandant aux membres du CSM de «corriger les dysfonctionnements ayant résulté du dernier mouvement opéré par le ministère de la Justice», et de «commencer à étudier les recours de magistrats en toute équité». <

