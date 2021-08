Par Feriel Nourine

Annoncée déjà depuis plusieurs mois, la rupture entre Volkswagen et Sovac vient d’être confirmée par le groupe allemand. Dans un communiqué à destination de son représentant en Algérie VW a, en effet, notifié sa décision de «rompre toute relation commerciale avec les deux sociétés Sovac Algérie et Sovac Production», indique Sovac dans un autre communiqué.

Ce lâchage n’a toutefois rien de surprenant, sachant que la rupture de cette relation avait été déjà annoncée par la partie allemande quelques mois après l’arrêt des activités de l’usine Sovac Production, à Relizane. Elle devenait effective dès mars 2020, dès l’arrivée à échéance du contrat liant les deux parties. Un divorce devenu donc inévitable après plusieurs années de lune de miel et de résultats performants réalisés par les différentes marques de VW représentés en Algérie, notamment VW, Seat, Skoda et VW utilitaires.

Sovac était toutefois autorisé à poursuivre ses prestations de service après-vente sous la bannière de VW Group. Mais plus aujourd’hui, regrette ce groupe. «Après plusieurs mois de négociations avec le constructeur Allemand Volkswagen, dans la perspective de poursuivre les activités de Sovac Algérie, notamment le service après‐vente, qui n’a jamais été interrompu à ce jour, la Direction Générale de Sovac Algérie SPA a le regret d’informer ses clients qui fréquentent ses ateliers que ces derniers ne représentent désormais plus le constructeur Volkswagen», lit-on sur son communiqué.

Le groupe algérien, où ce qu’il en reste, précise que ses ateliers à travers le territoire national «ne sont plus en mesure d’assurer le service de garantie pour les clients SAV», mais qu’«ils restent ouverts pour tous les autres services au profit de ses clients hors garantie et sans la représentation des Marques du Groupe Volkswagen. Autrement dit, les clients de Sovac dont les véhicules sont toujours sous garantie vont être livrés à leur sort. Ces derniers sont estimés à 54 693 cas pour l’année 2022.

A ce propos, le groupe allemand a précisé à son désormais ex-partenaire en Algérie qu’il était «actuellement en phase de trouver un canal après‐vente alternatif pour servir ses clients en Algérie, notamment les clients bénéficiant encore de la garantie du constructeur». Cette phase se fera-t-elle avec un nouveau représentant avec lequel VW Group est en voie de conclure un accord en partenariat ? Son communiqué ne répond pas à cette question. n

