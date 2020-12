Le géant automobile allemand BMW a rappelé 936 véhicules sur le marché chinois en raison d’un système de diagnostic embarqué défectueux, a indiqué hier le régulateur du marché chinois. Ce rappel concerne les modèles importés X5M, X6M, M5 et M8 fabriqués entre le 22 novembre 2017 et le 7 septembre 2020, selon un communiqué publié par l’Administration d’Etat de contrôle du marché. En raison de défauts logiciels, le système de diagnostic embarqué pourrait ne pas être en mesure de détecter les dysfonctionnements qui provoquent un dépassement du niveau d’émission standard des véhicules, ne répondant donc pas aux exigences de contrôle. BMW China Automotive Trading Ltd. reprogrammera gratuitement le logiciel des véhicules rappelés, d’après le communiqué.

