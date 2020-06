Pour la 5e fois depuis qu’il a rejoint le championnat allemand en 2010-2011, Robert Lewandowski a terminé Meilleur buteur de la Bundesliga. Mais, cette année, c’était sa meilleure saison avec 34 réalisations. Il a largement contribué à la consécration des siens. Il était notamment là quand ça n’allait pas. Ce total devrait, sauf grande surprise, lui permettre de gagner le Soulier d’Or Européen. Même si un certain Ciro Immobile (Lazio Rome), qui compile 28 réalisations à 8 journées de la fin de la Serie A, menace son trône.

Le flair, la puissance, le sens du placement, la technique et… la constance, tout cela, Lewandowski l’a. Et ça dure depuis nombreuses saisons. Que ce soit au Borussia Dortmund, au Bayern Munich ou en Pologne, sa sélection, le longiligne fer de lance enfile les buts. Faire trembler les filets lui est obsessionnel et ses performances sont à caser dans le sensationnel. Comme ce quintuplé inscrit en… 9 minutes. C’était le 23 octobre 2016 face à Wolfsburg. Les trois premiers pions ont été placés en 3 minutes 22 secondes. C’est comme s’il détenait le temps. Tout cela, en sortant du banc s’il vous plaît.

Depuis 2016 l’appétit du Polonais est toujours le même. D’ailleurs, pour montrer son excellence, on notera qu’il est co-troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions en activité avec Karim Benzema avec 64 unités en 86 apparitions. Trois joueurs seulement ont fait mieux dans l’histoire. Les deux ogres Cristiano Ronaldo (129) et Lionel Messi (114) ainsi que le légendaire Raùl (71). Si le Portugais et l’Argentin semblent irrattrapables, l’Espagnol est en ligne de mire et sa référence ne devrait pas résister encore plus longtemps. Surtout que les Bavarois sont encore en lice dans la LDC cette année. Dans le pire des cas, l’ex-sociétaire du Borussia Dortmund devrait le dépasser. Au plus tard lors de l’édition à venir.



Boss en sélection

En sélection, les habitudes sont les mêmes pour le natif de Varsovie. Les records sont à son nom. Il est le plus capés et le plus prolifique avec 112 sélections dans lesquelles il a trouvé la faille à 61 reprises. Rien que ça. Pourtant, il ne joue pas dans une équipe nationale de premier niveau. Mais il aura souvent été décisif pour l’emmener en phases finales du Championnat d’Europe des nations (3 participations) ou de Coupe du Monde 2018 en Russie.

L’artificier, qui a 31 ans, semble au sommet de sa carrière. Deuxième meilleur buteur (240) de l’histoire du team munichois, il pense qu’il peut faire mieux. « Si je pense être dans la meilleure période de ma carrière ? Hum… Pas encore ! Bientôt.

Mais tout ça, ce ne sont que des chiffres. Je suis persuadé que le meilleur moment de ma carrière va arriver très rapidement.

Je sais que ce n’est pas mon dernier contrat (il a prolongé avec le Bayern l’été dernier jusqu’en 2023). Je veux jouer plus longtemps et rester en forme. J’ai tout le temps devant moi pour penser à la suite, mais je me sens vraiment bien. Je vais fêter mes 32 ans en août prochain, mais ça ne veut pas dire que je ressens cet âge », indiquait-il à France Football dans une interview parue le 12 juin dernier.



En feu en C1

« Lewy » juge que « ça n’a pas d’importance au regard de tout ce que je fais, de mon implication pour et en dehors du football. Ce que je veux, ce n’est pas seulement rester au top pour les deux ou trois prochaines années, je regarde à plus long terme.» L’ambition est là.

Après avoir aidé les siens à gagner la Bundesliga, il lui reste la Coupe d’Allemagne, dont la finale est prévue le04 juillet à venir face au Bayern Leverkusen, mais aussi la C1.

Dans ce tournoi, il est en feu : en 6 rencontres, il a frappé par 11 reprises et délivré 2 offrandes. Il a le chiffre de CR7 (17 buts en une édition) dans le collimateur. Les défis ne manquent pas pour cette artilleur (49 buts en 42 apparitions toute compétitions réunies) de première catégorie.