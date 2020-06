A quelque chose malheur est bon. Les incendies qui ont ravagé une bonne partie de la palmeraie de Ghoufi, commune de Ghassira, loin de décourager les jeunes des douars voisins, les ont incités à lancer une grande opération de reboisement et de nettoyage. Et plus particulièrement le lit de l’oued où la végétation est la plus dense. L’incendie avait donné un coup d’arrêt et un coup au moral du collectif, mais loin de les paralyser et les décourager, une journée après El Aïd, les jeunes plus nombreux ont repris de plus belle, et l’esprit Touisa était là.

de l’Aurès, Rachid hamatou

Un peu partout dans le monde, les peuples semblent revenir vers la nature et l’occasion de corriger les méfaits causés par nos comportements irresponsables. Même chose ici, dans les Aurès, nous disent les jeunes de différents douars, villages et autres agglomérations, dans un langage, certes emprunté aux réseaux sociaux, où les amis de la nature essayent de fédérer le maximum de citoyens à travers la planète.



Ighzar Almel, source de vie

A Ghoufi, commune de Ghassira, l’espoir et la volonté de bien faire pour la collectivité ont eu raison des entraves de l’inertie et des mauvaises volontés. En effet, et en dépit du malheureux incendie qui a eu lieu, quelques jours après, un collectif est né dont le principal but était de déboiser le sol pour laisser respirer les arbres et surtout les palmiers. L’eau de l’oued est devenue de plus en plus propre grâce à la station d’épuration des eaux usées à Arris. Elle filtrait tant bien que mal le précieux liquide qui fait vivre toute la vallée qui porte son nom, Ighz Amlel, l’oued labiod. «Il est un peu le Nil des Aurès», nous dit Kamel, un jeune agronome et bénévole. Sans perdre leur temps ni encore ergoter, les jeunes du collectif ont repris le chemin des jardins sans distinction. Nettoyer, rouvrir des canaux obstrués, bicher le maximum pour que les arbres bénéficient des heures d’irrigation. Ce retour après la première bataille, qui avait cassé l’élan des jeunes, a eu l’aval des anciens qui sont venus prêter main forte, prodiguer des conseils et leur savoir-faire aux bénévoles qui ne demandaient pas mieux.



L’idée et la réussite font des émules

A 45 km plus au sud et dans la wilaya de Biskra, plus exactement à Imsounine, la Touisa n’est pas une pratique étrangère. Les jeunes et moins jeunes de ce paradis, Himsounine en chaoui, et après avoir attendu des années durant un soi-disant contrat de réhabilitation des saguia, au lieu-dit Akhnaq, et ne voyant rien venir, se sont retroussés les manches pour prendre les choses en main. Nassim, Amine, Tarek, Sefiane et beaucoup d’autres se sont partagés les tâches. Ils ont fait appel à une Touiza au village et «ça marche à merveille», nous dit Nassim. Et d’ajouter : «En à peine cinq jours, nous avons réalisé plus de 40% du projet bloqué depuis deux ans.

On a bétonné la surface pour qu’il n’y ait pas perte d’eau et l’irrigation se fait dans de bonnes conditions. Le plus gros reste à faire, à savoir rebâtir avec de la pierre la retenue d’eau, emportée par les crues de 2006.

Nous nous donnons un délai de 20 jours pour la réaliser et attaquer d’autres tâches moins pénibles.» Sûrement que d’autres villages, et pas uniquement les riverains d’Ighzar Amlel, de oued Abdi et les Chaouis des autres régions, imiteront cet été ces prouesses qui redonnent vie à la terre, car «il n’y a que ça de vrai», nous dit-on. n