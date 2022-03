Par Bouzid Chalabi

Résoudre la problématique de la sécurité alimentaire du pays est, certes, difficile compte tenu de ses besoins énormes et de sa poussée démographique. Mais cela reste à sa portée pour peu de revoir nos systèmes de production, nos habitudes alimentaires et surtout faire appel à l’innovation et à la science. Autant de facteurs qui seront au cœur d’un séminaire qu’organise aujourd’hui le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread) sous le thème «La sécurité en Algérie : enjeux actuels et défis à venir». Selon le Cread, la conférence sera aussi l’occasion de partager et de mettre en débat l’expertise scientifique et les résultats des différents travaux de recherche sur la problématique de la sécurité alimentaire tels que «la recherche scientifique au service de la sécurité alimentaire», «la gestion et l’utilisation des ressources naturelles pour satisfaire les besoins alimentaires». De même, sur «les chaînes de valeur (globales et locales) des produits alimentaires et leur impact sur l’accès aux produits alimentaires», «l’approche prospective au service de la transition des systèmes productifs vers une sécurité alimentaire durable», «Le rôle et l’impact du conseil agricole et les nouvelles technologies dans les filières stratégiques» et enfin «l’évaluation de la durabilité des exploitations agricoles».

Il faut dire aussi que le thème de ce séminaire que va abriter l’Ecole nationale d’administration (ENA) est d’une importance majeure au regard de la forte dépendance du pays des marchés extérieurs en matière première agricole, à l’image inquiétante

des volumes importés en céréales, poudre de lait et intrants agricoles. Certes, en termes d’autosuffisance alimentaire, le pays a enregistré, ces dernières années, des résultats appréciables, mais il reste beaucoup à faire en la matière. Sur ce dernier point, le Cread reprend, dans son communiqué annonçant la tenue d’un séminaire sur le thème sus cité, un rapport du Global Food Security Index, indiquant que l’Algérie a réalisé un score de 63,9 points (parmi les pays à faible risque alimentaire) sur une échelle qui compte 100 points (Economist Impact, 2021). Ce qui place l’Algérie, toujours d’après cette même source, au 54e rang mondial sur un total de 113 pays. Par rapport aux objectifs du développement durable (-ODD2, zéro faim), l’Algérie est aussi parmi les pays à prévalence faible en matière de pourcentage des populations souffrant de sous-alimentation (< 2,5%. FAO, 2021).

De son côté, le Cread explique qu’à l’échelle du pays, la sécurité alimentaire correspond à un état d’équilibre entre l’offre et la demande des biens alimentaires, permettant à tous les habitants d’accéder à une alimentation saine et équilibrée pour une bonne qualité de vie. Cependant, souligne-t-on, «cet équilibre est essentiellement dû à l’intervention massive de l’Etat». Arguant dans ce sens : «D’une part, l’offre comme la demande sont, en partie, financées par le Trésor public, d’autre part, la demande alimentaire toujours croissante est surtout couverte par les importations complémentaires et massives. En effet, le poids des importations dans la satisfaction des besoins nationaux est estimé à plus de 50%.» A propos de ce mécanisme de correction, le Centre de recherche mentionne qu’il est sensible aux perturbations du marché mondial notamment pour les produits dits stratégiques (blés et lait) et reste, d’une part, sous les contraintes des changements climatiques, qui donnent effectivement l’impression d’aller plus vite que la recherche actionnable, et, d’autre part, de la volatilité du prix du baril de pétrole.

Reposant excessivement sur des pratiques hyper-intensives et propulsées par des politiques longtemps proactives et promotrices de l’agro-productivisme, ces modèles aux conséquences aussi perverses en matière de durabilité de ressources productives n’assurent que la moitié de nos besoins alimentaires, mettant ainsi à dure épreuve nos politiques agricoles. Comment peut-on alors maintenir notre agriculture, voire la rendre plus résiliente, face aux contraintes environnementales, économiques et sociales ?» s’interroge le Cread.

Au sujet des changements globaux, produits en partie par ces modèles d’agriculture intensive, auxquels fait face le pays, il estime que «de nouveaux paradigmes émergent et s’imposent pour appeler à transformer nos systèmes alimentaires, pour la mobilisation des technologies modernes et la génération d’innovations et pour une meilleure intégration économique du pays dans le marché des produits alimentaires.»

Notons qu’un riche programme d’intervention a été retenu lors de ce séminaire sur lequel nous reviendrons dans notre édition de jeudi compte tenu de l’importance de l’indépendance alimentaire du pays. n

