Le président de la Chambre nationale d’agriculture (CNA), Mohamed Yazid Hambli, a affirmé lundi que l’objectif d’augmenter la production du blé à 30 quintaux/hectare, fixé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune lors de la dernière réunion du Conseil des ministre, était «réalisable».

Dans une déclaration à l’APS, M. Hambli s’est félicité «de l’intérêt accordé par le Président de la République au secteur de l’Agriculture ce qui l’a encouragé à relever le défi de réaliser l’autosuffisance en matière de produits stratégiques notamment les céréales, le produit le plus consommé en Algérie», soulignant que les fluctuations enregistrées sur le marché mondial des céréales ont accru l’importance de ce défi. Le Président Tebboune a fixé cet objectif à partir de données fiables notamment après que certaines wilayas de l’Est aient dépassé cette moyenne durant la dernière saison moisson-battage et aussi après les chutes de pluie. Et d’ajouter que la réalisation de cet objectif «exige des efforts sur le terrain à travers le respect du processus technique de la production des céréales et la fourniture du matériel désormais disponible grâce à la décision portant autorisation d’importation du matériel agricole rénové». Pour les engrais et les semences, M. Hambli a insisté sur la qualité pour «avoir un rendement de 30 qx/hectare voire plus», saluant la décision d’ouverture de points de distribution et de commercialisation des engrais et des produits phytosanitaires d’Asmidal au niveau des coopératives des céréales et des légumineuses ce qui permettra de rapprocher les points de vente des agriculteurs et de gagner du temps outre la réduction du coût de la production. S’agissant du recours des agriculteurs aux engrais phosphatés importés, le président de la CNA a fait remarquer qu’ils demeuraient «extrêmement chers», ajoutant qu’en dépit des bons résultats réalisés ces dernières années, il faut améliorer la qualité des engrais phosphatés dont ceux azotés subventionnés par l’Etat à 50%. Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que la chambre avait soumis une série de propositions au ministère de l’Agriculture et du Développement rural visant à améliorer la formation dans le secteur agricole, soulignant «l’importance de revenir à la formation de base». Parmi les propositions soumises par la Chambre pour l’augmentation de la production agricole, figure le développement du secteur bancaire pour faciliter l’accès des agriculteurs aux crédits, notamment l’accès des petits agriculteurs aux crédits plafonnés ou au crédit mutuel. Le président de la chambre s’est félicité de l’accélération de l’opération de raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique après l’annonce du ministre de l’Energie et des mines, du parachèvement de l’opération de raccordement de 50.000 exploitations agricoles à l’électricité en 2023, ce qui permettra, a-t-il dit, de réduire le coût de production et d’encourager les agriculteurs. Il a souligné que parmi les changements positifs que connait le secteur de l’agriculture, qui recense 1,2 millions agriculteurs inscrits au registre de la Chambre nationale d’agriculture, ceux liés à la numérisation sur laquelle le président de la République a insisté. L’opération de dotation des agriculteurs de cartes professionnelles numériques a été lancée, a-t-il rappelé ajoutant que «ces cartes leur permettront d’avoir des statistiques précises pour élaborer des programmes sur des bases scientifiques». «Toutes les interventions et les transactions dans le secteur agricole seront numériques à l’horizon 2024», a-t-il affirmé. (APS)