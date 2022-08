PAR MILINA KOUACI

Les salaires des travailleurs de la Fonction publique ainsi que le montant de l’allocation chômage connaîtront une augmentation à partir de janvier prochain. En effet, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a réitéré son engagement d’augmenter les salaires et l’allocation chômage, au regard « des recettes supplémentaires » engrangées cette année par l’économie nationale.

A l’heure actuelle, aucun détail n’a été livré sur l’annonce présidentielle, mais les syndicats de la Fonction publique expriment leur attachement à l’amélioration du pouvoir d’achat et la révision de la valeur du point indiciaire.

« Tant qu’il y a des recettes supplémentaires cette année, je m’engage à augmenter les salaires et l’allocation chômage », a annoncé le Président Tebboune, dimanche, lors de son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale.

En dépit de cette annonce, le Syndicat national des directeurs des écoles primaires (Snadep) et le Syndicat autonome des fonctionnaires de la santé publique (Safap) sont revenus à la charge en demandant d’améliorer la situation sociale des travailleurs. Ces derniers plaident notamment pour l’augmentation de la valeur du point indiciaire. « Les prix s’envolent, mais les salaires en contrepartie n’ont connu qu’une seule augmentation insignifiante en avril dernier », avec l’augmentation de 50 points indiciaires, dénonce Abdelkrim Gaïd, président du Snadep. Il demande de relever la valeur du point indiciaire actuellement de 45 DA. « Ces augmentations ne sont pas décidées en raison des résultats des recettes de l’exercice en cours ou pour améliorer le pouvoir d’achat, mais rentrent dans le cadre de la politique d’achat de paix sociale », regrette M. Gaïd, qui estime toutefois que le salaire moyen qu’il faut pour couvrir les dépenses d’une famille algérienne est de 100 000 DA.

De son côté, le président du Safap, Dr Badreddine Koulaibi, demande « une fonction publique spécialisée pour le secteur » pour qu’il devienne un secteur de production. La Fonction publique « n’arrive pas à répondre aux exigences de beaucoup de secteurs, en particulier celui de la santé », déplore Dr Koulaibi, appelant, par la même occasion, à mettre en place une fonction publique spécialisée pour le secteur de la santé pour plus d’efficacité. « Le revenu mensuel moyen d’un travailleur de la santé est dérisoire, y compris celui d’un médecin », dit notre interlocuteur, qui estime que la prochaine augmentation salariale ne réglera pas les problèmes des travailleurs du secteur. « Les augmentations salariales n’auront pas d’impact positif sur le secteur et ses fonctionnaires qui ne veulent pas de décisions politiques », clame le président du Safap.

Afin d’améliorer la situation sociale des travailleurs, les syndicats demandent l’augmentation de la valeur du point indiciaire à hauteur de 120 DA, la révision à la hausse du régime indemnitaire et l’actualisation de la prime de zone ainsi que la création d’un Observatoire national du pouvoir d’achat.

Pour rappel, en avril dernier, M. Tebboune a annoncé des augmentations salariales à partir de janvier prochain, en fonction des résultats des recettes en cours et assuré que l’Etat mobilisera toutes les ressources possibles pour la protection du pouvoir d’achat, la préservation des emplois et de la prise en charge sociale, notamment au profit de la classe moyenne, des catégories à revenu limité et des couches démunies. Le coordinateur de la CSA, Boualem Amoura, avait à l’occasion fait part de son intention de saisir le président de la République afin de lui demander d’avancer les délais de mise en oeuvre de la prochaine augmentation salariale à septembre en raison du malaise social qui prévaut chez les travailleurs des différents secteurs de la Fonction publique. n

Articles similaires