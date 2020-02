L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) a assigné aux trois principaux opérateurs téléphoniques des couples de fréquences pour leur permettre d’augmenter les capacités des réseaux 3G et 4G, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué cité par l’APS. « Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service des réseaux de la téléphonie mobile, l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques a procédé à l’assignation aux trois opérateurs ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA (Ooredoo) des couples de fréquences dans la bande 71-76 / 81-86 GHz« , précise l’Autorité. « Cette assignation permettra aux opérateurs d’augmenter les capacités des réseaux haut et très haut débit (3G) et (4G) », a-t-on expliqué de même source. L’ARPCE « poursuivra ses efforts en matière de planification et d’assignation de fréquences, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service, laquelle constitue un des axes de son plan stratégique « INDJAZ 20-22 » « , indique la même source.

