Les Etats-Unis s’accrochent à leur objectif de voir les pays producteurs de pétrole ouvrir davantage leurs vannes et mettre plus de volumes dans le marché. La visite du président américain, Joe Biden, en Arabie saoudite, a été l’occasion pour ce dernier d’évoquer avec le prince héritier, Mohammed ben Salmane, les enjeux de l’or noir et de la sécurité énergétique.

Cependant, la Maison-Blanche ne s’attend pas à ce que Ryad face cavalier seul et décide d’augmenter sa production en dehors du cadre collégial dans lequel évolue et décide le premier exportateur mondial de brut, c’est-à-dire l’Opep+ regroupant l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires.

En ce sens, les Etats-Unis ne s’attendent pas à ce que l’Arabie saoudite le fasse immédiatement et surveillent les résultats de la prochaine réunion de l’Opep+, le 3 août, a déclaré un haut responsable américain, cité par Reuters, quelques heures avant l’arrivée du président américain à Djeddah.

D’autres responsables ont affirmé en privé que des accords ont été conclus, mais aucun détail ne sera annoncé avant les prochaines réunions prévues de l’Opep+ le mois prochain, ont-ils précisé. «Je ne pense pas que vous devriez vous attendre à une annonce particulière ici de manière bilatérale, car nous pensons que toute autre mesure prise pour garantir qu’il y a suffisamment d’énergie pour protéger la santé de l’économie mondiale sera effectuée dans le contexte de l’Opep+», a déclaré aux journalistes Jake Sullivan, conseiller de Biden à la sécurité nationale, lors du vol vers Djeddah.

Interrogé sur ce dossier, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, n’a pas manqué de mettre en évidence le rôle de l’alliance en tant qu’instance de référence pour les pays qui la composent, dont l’Arabie saoudien, chef de file de l’Opep. «Nous avons des liens avec d’autres pays dans le cadre de l’Opep+», a indiqué Al-Jubeir lors d’une conférence de presse animée après le sommet du Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe (CCG).

«L’Opep+ effectue convenablement sa mission et assure le suivi de l’évolution du marché. C’est à elle de décider s’il y a augmentation de la production», a-t-il souligné, avant de rappeler que l’offre actuelle tourne autour de ses «capacités maximale». Une précision qui peut être interprétée comme une réponse à la pression exercée par les Etats-Unis sur l’Opep+ par voie de l’Opep. Le chef de la diplomatie saoudienne reconduit, en effet, quasiment le même discours mis en avant par le Royaume ces derniers mois, et à travers lequel le premier exportateur de pétrole ne cesse de répéter qu’il ne pouvait aller plus haut que ce qu’il fournit aujourd’hui.

Les Etats-Unis et d’autres pays gros consommateurs de brut, dont notamment ceux de l’Union européenne, tentent, bien sûr, de saisir l’opportunité de l’arrivée à expiration de l’accord de réduction de l’Opep+, en août, pour voir l’offre de l’alliance revenir, au moins, à ses quotas d’avant la pandémie. Si cela devait arriver, cela signifierait que dès septembre, il y aura quelque 4 millions de barils par jour supplémentaires dans l’offre du groupe.

Ce qui semble impossible au vu des capacités de production de chacun des membres. Ils sont plusieurs parmi ces derniers à ne pas pouvoir atteindre les quotas qui leur ont été fixés dans le cadre de l’alliance, laquelle se contente de mettre sur le marché une offre qui n’atteint pas la production dégagée.

Dans un rapport publié fin juin dernier, l’alliance avait fait savoir qu’il manquait 2,7 millions de barils par jour (mbj) dans son offre, alors que pour juin, la production a augmenté de 730 000 bpj pour atteindre 38,26 mbj.

En dépit d’avoir augmenté au rythme le plus rapide depuis l’entrée en vigueur du même accord de réduction, en 2020, la production réalisée par l’alliance pour le 6e mois de l’année affichait un manque de plus de 2,5 mbj par rapport à l’objectif du groupe. Cette tendance augure de manques encore plus conséquents dans la production visée par l’Opep+ pour août et juillet, deux mois durant lesquels le groupe devrait livrer 648 000 bpj, estiment des spécialistes.

Si de grosses pointures comme l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis réaffirment que leurs capacités ne pouvaient pas fournir plus que ce qu’elles fournissent actuellement, d’autres membres de l’alliance voient leur production se heurter à des problèmes qui les empêchent d’atteindre leurs quotas

C’est le cas de la Libye où le secteur énergétique souffre depuis avril des tensions entre les deux gouvernements rivaux et plusieurs champs pétroliers ont été fermés de force dans l’est du pays. Selon une enquête publiée par Reuters, c’est en Libye que la plus forte baisse a été enregistrée, soit 170 000 bpj manquant à l’appel.

La deuxième baisse la plus importante, 80 000 bpj, est venue du Nigeria, où les pannes et la maintenance ont freiné la production. Les chiffres ont fait chuter les exportations en juin d’au moins 100 000 bpj, a rapporté l’agence britannique, avant de citer également le cas de l’offre irakienne, qui a chuté.

Face à ces données, mais aussi à la forte volatilité des prix ces dernières semaines, Joe Biden semble avoir peu de chance d’obtenir gain de cause auprès de l’Opep+.