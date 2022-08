PAR NAZIM B.

La mesure portant révision des pensions de retraite, prise avant-hier lors de la réunion du Conseil des ministres, «en adéquation avec les équilibres financiers, en vue de leur introduction dans la loi de finances de 2023», satisfait l’Organisation du syndicat des retraités algériens (Osra).

La satisfaction demeure cependant partielle si on se fie à l’avis de Bachir Hakem, chargé de l’organique au sein de cette organisation, toujours en attente de son agrément. Selon le responsable, en effet, «un grand écart a été observé entre les dernières augmentations des salaires et les pensions de retraite». «Tout d’abord, nous sommes satisfaits que le Président de la République ait joint dans les bénéficiaires des augmentations des salaires les pensions de retraite. Mais cela reste insuffisant par rapport à toutes les revendications», a fait savoir M. Hakem.

Pour notre interlocuteur, «Osra a pris note» de cette annonce d’amélioration des pensions de retraite, mais «reste toujours pessimiste sur ce point car un grand écart a été observé entre les dernières augmentations de salaires et les pensions de retraite». Les retraités n’ont pas bénéficié d’augmentations de pension de retraite mais seulement d’une revalorisation de leur pension qui est un droit suivant la Loi n° 99-03 du 22 mars 1999 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.

Pour preuve, il évoque les dernières augmentations de salaires, mais dont les retraités n’en ont pas bénéficié, alors que la loi 03-99 mentionne que les pensions de retraite doivent être actualisées en prenant comme base les augmentations de salaires.

«Nous avons eu, pour ne pas appliquer la loi dans son intégralité, une revalorisation comprise entre 2 et 7% qui n’a pas été calculée sur la base des augmentations de salaires», pointe le syndicaliste. Osra, ajoute-t-il, «a dénoncé cela ainsi que les responsables du calcul de ces taux qui ne peuvent rattraper la perte du pouvoir d’achat des retraités ni l’actualisation de la revalorisation sur la base des augmentations de salaires». Quid des attentes d’Osra en termes de valorisation de ces pensions ? «Notre attente pour la valorisation est d’appliquer la loi dans son intégrité en actualisant les taux suivant les augmentations dans un premier temps et que ces taux s’ils ne sont pas fixes qu’ils soient supérieurs à 10 %. Pour les pensions minimales, elles devraient à 60 000 DA, car aujourd’hui nous avons des pensions inférieures à l’allocation chômage, ce qui est illogique», souligne M. Hakem. Ce dernier a relevé que le Président de la République doit intervenir pour que «les pensions de retraites ne soient pas imposables, car les retraités ont toute leur vie travaillé et leurs salaires ont été suffisamment imposés». C’est pourquoi Osra demande «l’abolition de l’IRG pour les retraités pour l’amélioration de leur pouvoir d’achat», rappelant que la pension «n’est pas un salaire pour être imposable». Osra attend également à ce que le chef de l’Etat ordonne au ministre du Travail d’appliquer la revalorisation mai 2022-mai 2023 qui n’a pas été annoncée. «Nous craignons qu’elle sera annoncée le jour des augmentations des salaires et de la loi de Finances et ne sera jamais appliquée comme le fut celle de mai 2021-mai 2022 qui a coïncidé avec les augmentations de salaires», a affirmé M. Hakem. «Nous revendiquons la valorisation des pensions de retraite par deux étapes : annonce de la revalorisation des pensions de retraite mai 2022- mai 2023 suivant des taux supérieurs à 10 % et actualisation des nouvelles pensions de retraite suivant les futures augmentations de salaires», a conclu le représentant d’OSRA. <

