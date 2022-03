L’ancien wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar a été auditionné dimanche au pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger), au sujet de l’octroi d’indus avantages lorsqu’il était à la tête de la wilaya de Mostaganem. Lors du deuxième jour du procès, le mis en cause a été interrogé sur des projets d’investissement qu’il a accordés illicitement à l’un des frères Kouninef. L’ancien wali de Mostaganem a rejeté toutes ces charges. Abdelwahid Temmar est poursuivi dans cette affaire pour octroi d’indus avantages au profit de plusieurs investisseurs en tête desquels, l’ancien chef du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali Haddad, en plus des frères Kouninef et le fils de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Est impliqué également dans ce dossier, l’ex-directeur général de la résidence d’Etat du Sahel, Hamid Melzi. Interrogé sur l’attribution de terres au niveau des zones d’extension touristique (ZET) dans la wilaya de Mostaganem, le mis en cause, Rachid Chennoufi qui occupait le poste de directeur général de l’Agence national de développement touristique de 2002 à 2009, a indiqué qu’une enquête foncière sur la région de «Cap Ivi», avait été diligentée par un bureau d’études en coordination avec divers services dont le Cadastre et les Domaines de l’Etat en 2002, ajoutant qu’à la suite de cette enquête il s’est avéré que la majorité des terres étaient des propriétés privées. L’octroi de terres est soumis, selon le même mis en cause, à divers critères dont l’adoption du plan d’aménagement touristique, c’est pourquoi il n’était pas possible de disposer de ces terres avant l’adoption de ce plan, ajoutant que l’élaboration des enquêtes foncières s’effectuent à la demande des Pouvoirs concernés. Le procès s’est poursuivi hier avec l’audience des autres accusés. <

