L’expertise des entreprises de l’Etat et la révision profonde de leur système de gestion est une nécessité pour réduire la dette publique et soulager le Trésor public.

Lors du dernier Conseil des ministres, tenu dimanche, le Président de la République a donné instruction pour qu’un audit profond soit engagé au niveau de Sonatrach. Il est question d’évaluer son patrimoine, de réduire le nombre de ses représentations à l’étranger, de diminuer les postes de responsabilités qui ne sont pas liés au rendement ou à la rentabilité de l’entreprise et de passer d’une gestion «qui date d’une époque révolue vers une comptabilité analytique saine». Le chef de l’Etat appelle, en un mot, à rompre avec les mœurs managériales du passé, ne se souciant point de la rentabilité, des résultats ainsi que de la normalisation des dépenses en fonction des projets et des engagements pour un meilleur retour sur investissement. Le président a mis le doigt là où il devait être il y a de cela plusieurs années, car, il faut le souligner, Sonatrach n’est que l’arbre qui cache la forêt et que les entreprises publiques sont loin de répondre aux standards en matière de gestion et d’efficience managériale. Le groupe Sonatrach va-t-il ouvrir le bal de l’audit tant attendu des entreprises publiques, dont une bonne partie d’entre elles est mal gérée, budgétivore et vit sous perfusion financière permanente de l’Etat propriétaire. El Hadjar, SNVI, ENIEM, ENIE, Air Algérie, Cnan Group… nombreuses sont les entreprises publiques, jadis fleurons de l’industrie nationale, à branler dans le manche, faute d’une bonne gouvernance leur permettant d’évoluer en autonomie, loin des sempiternels soutiens du Trésor public. Dans un précédent Conseil des ministres, daté du 19 avril dernier, le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali, avait présenté une étude détaillée sur les divers systèmes juridiques et réglementaires régissant l’investissement et la gestion du secteur public commercial, relevant les vides et lacunes existant, essentiellement l’absence d’une stratégie industrielle nationale. Le ministre avait suggéré à la même occasion une réforme des structures de gouvernance et de gestion directe de l’économie productive, à travers la révision du cadre législatif relatif à la promotion de l’investissement et la réorganisation du secteur économique public relevant du ministère de l’Industrie et des Mines en vue de sa relance et sa séparation complètement du Trésor public en tant que principal pourvoyeur. C’est un secret de polichinelle que de dire que les entreprises publiques sont devenues au fil des années un véritable fardeau pour le Trésor public. La mobilisation permanente du Trésor public aux fins de soutenir les entreprises publiques a fait grimper la dette intérieure à des niveaux problématiques. Le soutien financier direct et indirect aux entreprises publiques, le rachat de leurs créances par le trésor public, la couverture des garanties et la compensation des prix de vente des produits énergétiques constituent une partie non négligeable de la dette publique qui s’élève désormais à près de 60% du PIB, selon nos sources. La dette publique intérieure a fortement augmenté depuis 2016, mais reste modérée. En 2016, la dette publique a atteint environ 20,6 % du PIB, en raison principalement de la concrétisation des risques budgétaires sous la forme de soutien aux entreprises publiques. En 2017, la dette publique est passée à 27 % du PIB, en nette augmentation, parce que l’épargne du FRR n’a pas suffi à couvrir le déficit budgétaire et que l’État a racheté d’autres créances d’entreprises publiques. En comptabilisant les garanties d’État, les chiffres de la dette s’élèvent à 48 % du PIB en 2017. Les garanties de l’État portaient sur les emprunts des entreprises publiques auprès de banques publiques (21 % du PIB

en 2017). Selon la Banque mondiale, la dette publique s’élèverait à 56,2% du PIB cette année et à 67,1% en 2021. La volonté du gouvernement d’auditer les entreprises publiques et d’asseoir une meilleure gouvernance est justifiée par la nécessité de les affranchir du soutien permanent du Trésor public, lequel soutien devient de plus en plus problématique car il ne fait qu’accroitre les niveaux de la dette publique et du déficit budgétaire. <