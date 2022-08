Par Lyes Sakhi

Selon les décisions du Conseil des ministres concernant le paysage audiovisuel, la domiciliation définitive des chaînes de télévision privées algériennes de droit étranger se fera avant la fin de l’année 2022. Cette information appelle deux observations, la première est que le chef de l’Etat est pressé d’achever le rapatriement sur le sol algérien de ces médias. La seconde est que la présidence de la République et le gouvernement mettent la pression sur le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, pour que ses services, concernés par l’opération, respectent les délais qui leur sont désormais fixés.

Dans une anticipation de la décision du Conseil des ministres, mercredi 17 août, Mohamed Bouslimani avait déclaré que l’opération de rapatriement «devrait être parachevée courant février prochain», autrement dit au début de l’année 2023.

A moins d’un changement ou d’un retard technique, on sait depuis dimanche 28 août que le ministre n’aura pas les deux mois supplémentaires, janvier et février de la prochaine année, pour «brancher» toutes les chaînes concernées sur le satellite Alcomsat-1.

Il y a deux ans, son département s’était déjà préparé à ce rapatriement en faisant signer un accord entre plusieurs chaînes de télévision privées qui ont une autorisation pour leurs bureaux en Algérie et l’établissement de télédiffusion algérien (TDA), avec, comme prime d’encouragement, une diffusion directe en DTH et gratuite pendant trois mois de leurs programmes. Aujourd’hui, le dispositif est davantage au point après «l’acquisition depuis quelques mois d’un transpondeur», a indiqué, il y a plus d’une dizaine de jours, le ministre Mohamed Bouslimani.

La domiciliation juridique des chaînes concernées s’inscrit dans un processus de restructuration du secteur de l’audiovisuel et, plus généralement, de l’information et de la communication qui devrait connaître son point d’orgue avec la publication puis l’adoption de la future loi organique, un texte toujours à l’étude et qui devrait, selon les indications disponibles, être fin prêt avant la fin de l’année 2022. Ce qui va mettre fin à une situation où plus d’une quarantaine de chaînes – hormis celles qui disposent du statut de «bureaux» de médias étrangers et qui ne sont pas théoriquement autorisées à activer sur le sol national en dépit de leur audience locale – n’ont pas d’encadrement juridique adéquat. Autre anomalie à faire disparaître, le fait que ces chaînes offshore ont un contenu algérien essentiellement, très peu de programmes à vocation internationale, et n’ont de ressources que celles qu’elles tirent du marché national de la publicité. Certaines d’entre elles, parce qu’elles avaient besoin de recourir à la diffusion via des satellites étrangers, étaient accusées ou soupçonnées de «transfert illicite et déguisé» de devises.

