Elle écrit l’histoire avec sa raquette et son toucher remarquable. Ons Jabeur n’a pas manqué son rendez-vous et a gravé son nom dans les annales du tennis mondial. En effet, en remportant samedi dans le WTA 1000 de Madrid, elle signait un sacre inédit. Jamais une tenniswoman maghrébine, arabe ou africaine n’avait réussi à décrocher un titre de ce prestige. Il s’agit de la deuxième catégorie de distinctions après le Grand Chelem. La Tunisienne peut se targuer d’être une exploratrice de gloire et une avant-gardiste dans son sport.

Par Mohamed Touileb

« C’est un rêve qui est devenu réalité », a écrit Jabeur sur sa page officielle de Facebook en réaction à son remarquable exploit réalisé en terres espagnoles. La sportive de 27 ans a confirmé sa progression fulgurante sur le plan tennistique et s’est assuré de reprendre la 7e place du classement WTA. Un ranking qu’elle avait déjà atteint mais qu’elle retrouve de nouveau après son superbe tournoi sur ocre pendant les 10 jours madrilène.

La native de Ksar Hellal a assumé son rang après avoir évincé Simona Halep, double détentrice de Grand Chelem, en quarts de finale (6-3/6-2 en 67 minutes). Par la suite, c’est Alksandrova qui a subi sa loi en demie (6-2/6-3). Ainsi, Jabeur a pu s’offrir sa 6e finale sur le circuit pour affronter l’Américaine Pugula qu’elle battra en 3 manches. Un premier set remporté 7-5 avant de subir une bulle (6-0) en seconde manche. Cela n’a pas pour autant perturbé la pionnière qui a collé un 6-2 lors du 3e set pour décrocher sa deuxième distinction sur le circuit professionnel après le WTA 250 décroché le 14 juin 2021 lors du Viking Classic à Birmingham.



Grand Chelem, prochaine étape

En parlant de gazon, il faut savoir que Jabeur a atteint le quart de finale de Wimbledon (Grande-Bretagne) en 2021 et l’Open d’Australie (surface dure) une année auparavant. Dans ce registre, aucune maghrébine, arabe ou africaine ne l’avait précédée. Clairement, Jabeur est douée et dévouée. Sinon, elle ne serait pas là aujourd’hui. Alors que Roland Garros (22 mai – 05 juin) se profile, elle pourrait constituer l’une des sensations à Paris dans deux semaines. Lors des deux dernières éditions, elle n’a pas pu passer au-delà des 1/8 de finale à Porte d’Auteuil. Mais pour la séquence 2022, elle semble armée pour durer un peu plus sur ocre. Elle a pu compiler 11 succès sur la surface cette année. Un indicateur qui laisse entrevoir une campagne française aboutie pour la Tunisienne. Le carré d’as d’un tournoi majeur, et plus si l’état de grâce perdure, sera certainement son prochain objectif. En tout cas, Jabeur a déjà marqué les esprits et mis le pied dans une classe de balle jaune qu’aucune autre femme de sa région n’a pu atteindre. Et cela force le respect et l’admiration. Barcha plaisir.