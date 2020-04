Unique buteur lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 remportée par l’Algérie en Egypte, Baghdad Bounedjah a su se faire une place pérenne dans le onze de l’EN. Et s’il a pu déloger Islam Slimani, c’est parce qu’il s’est montré très efficace devant. Pour preuve : aucun autre Africain n’a trouvé le chemin des filets plus que lui ces 3 dernières années. Même pas Salah (Egypte) et Ighalo (Nigéria) qui le suivent.



On parle là d’un joueur qui tourne à une moyenne d’une réalisation tous les deux matchs en équipe nationale. Une performance largement appréciable pour Baghdad Bounedjah qui a fêté sa première sélection le 15 novembre 2014 lors de la victoire face à l’Ethiopie (3/1) à Mustapha Tchaker. Il avait eu droit à 13 minutes sous les ordres de Vahid Halilhodzic. A l’époque, l’avant-centre jouait avec l’ES Sahel (Tunisie) où il s’était fait un nom. Il avait fait mouche à 46 reprises en 76 apparitions avec les Tunisiens.

S’il n’a pas pu faire la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il avait de nouveau figuré dans les plans de Christian Gourcuff qui avait reprise les rênes techniques de l’EN après le départ du Bosnien. Mais le technicien français ne l’a pas souvent retenu (3 capes pour 0 but). C’est Georges Leekens qui lui avait offert son 1er match complet avec l’Algérie le 7 janvier 2017. C’était contre la Mauritanie en amical pour préparer la CAN-2017. Il profitera de cette rencontre pour débloquer son compteur buts (1) et passes (1) pour participer au succès (3/1).

Lors du tournoi continental au Gabon, il jouera 31 minutes seulement: 21 et 10 minutes face aux Tunisiens et Sénégalais respectivement en restant muet dans une épreuve que les «Guerriers du Sahara» ont complètement ratée. Il faut dire qu’en allant jouer au Qatar avec Al-Sadd, qu’il a rejoint en 2015, l’ancien sociétaire de l’USM El-Harrach n’avait pas vraiment mis toutes les chances de son côté pour susciter un intérêt réel et avoir une crédibilité dans les castings à l’international. En Algérie, on a toujours pensé qu’il n’avait rien à tirer des footballeurs évoluant au Golfe. Peu importent leurs performances là-bas.



Belmadi l’a métamorphosé

Certes, la venue de Rabah Madjer avait quelque peu changé la donne. L’inventeur de la talonnade tenait à redistribuer les cartes en voulant toujours voulu faire des choix « forts » pour essayer de faire croire qu’il veut faire une révolution. Mais le natif d’Oran a attendu la venue de Djamel Belmadi pour se libérer complètement. Pour avoir entraîneur à Al Duhail, le sélectionneur de « Verts » a préféré juger la qualité intrinsèque du fer de lance qui a enfilé les buts comme des perles sur l’année civile 2018 avec son club. Il en avait même marqué (55 pions en 40 matchs) plus que Lionel Messi (51) e Cristiano Ronaldo (49). A partir de là, Belmadi a décidé de lui accorder plus de confiance. Surtout qu’Islam Slimani, deuxième meilleur buteur de l’histoire d’« El-Khadra », été en difficulté en club. Sous la houlette de l’ancien meneur de jeu de l’Olympique Marseille, Baghdad a dégoupillé et fait mouche 11 fois sur 17 apparitions dont 14 comme titulaire. Il a aussi délivré 2 passes décisives sur les 5 compilées avec les Fennecs depuis ses débuts. Grâce à ces stat’ et depuis 2017, Bounedjah fait mieux que des buteurs de renom en Afrique à l’instar de Mohamed Salah (14) et Odion Ighal (13). Et ce, malgré un retard à l’allumage en début de carrière internationale. Cela nous renseigne sur le flaire de celui qui a été révélé par Boualem Charef chez les Harrachis. A 28 ans et demi, c’est, peut-être, le moment pour lui de tenter une expérience européenne. En tout cas, c’est le moment où jamais même s’il faudra renoncer à un salaire annuel de 3 millions de dollars. n