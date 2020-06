Le Conseil de la nation compte, depuis dimanche, ses 14 nouveaux sénateurs au titre du tiers-présidentiel, doté selon la loi de 48 membres au sein de la chambre haute du Parlement, alors que les 2/3 (96) sont élus au scrutin direct et secret parmi les élus des Assemblées locales (APW et APC).

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé aujourd’hui un décret présidentiel, en vertu duquel il a nommé les membres du tiers-présidentiel au Conseil de la nation», a indiqué dimanche un communiqué de la présidence qui cite les noms des désignés.

Parmi les nommés par le premier magistrat du pays, l’on retrouve d’anciens ministres comme Leïla Aslaoui, Ammar Abdelhamid Mahi-Bahi et le membre de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) Moussa Cherchali, et bien d’autres figures issues

du monde universitaire et du secteur de la Justice.

La liste des nouveaux désignés au titre du tiers-présidentiel compte également un nom qui vient des élus locaux. Il s’agit du P/APW de Ghardaïa, Omar Daddi Addoune, né en 1970 à Berriane, et qui occupait le poste pour un second mandat successif.

L’année 2019 n’a pas été «paisible» pour le Sénat, puisqu’il y a eu la levée de l’immunité parlementaire à des figures du règne de Bouteflika, comme Djamel Ould Abbès, Amar Ghoul, Saïd Barkat, ainsi que la démission de la sénatrice Zahra Gherrab. Les trois anciens ministres croupissent depuis en prison.

Le 4 janvier 2020 a été marqué également par la lettre de démission adressée par Abdelkader Bensalah au président Tebboune. Une démission qui avait donné lieu à un suspense sur le probable successeur de l’ancien chef de l’Etat au perchoir du Sénat. Le suspense a été cependant de courte durée dans la mesure où c’est Salah Goudjil qui assure depuis la présidence de la Chambre basse du Parlement où la durée du mandat est de six ans renouvelable par moitié tous les trois ans. Le membre du Conseil engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat, à la majorité de ses membres, s’il commet un acte indigne de sa mission.

La mouture de la nouvelle Constitution, dont la finalisation est attendue avant la fin du mois en cours, énonce le maintien du Sénat créé par la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996, mais propose cependant la fin de la désignation de ses membres.

Le Conseil de la nation est maintenu dans le nouveau projet de Constitution, mais le tiers-présidentiel, qui était une sorte de privilège régalien du chef de l’Etat, est supprimé, les 144 sénateurs seront élus au suffrage universel indirect, selon la copie du comité d’Ahmed Laraba, qui recueille actuellement les avis et les suggestions de l’ensemble des acteurs politiques et associatifs et des personnalités ayant été destinataires de la copie de la loi fondamentale.