Sacrée douche froide à Madrid. Il y a quelques jours encore, tout semblait bouclé pour que le Bondynois devienne la nouvelle star du club de la capitale espagnole. Du moins, dans l’esprit de beaucoup de monde dans la ville la plus importante d’Espagne. Mais la suite des évènements n’a pas vraiment été favorable aux Madrilènes, puisque la star des Bleus a finalement signé jusqu’en 2025 avec le Paris Saint-Germain. De quoi déclencher de vives réactions de l’autre côté des Pyrénées.

Et c’est aussi le cas en interne. Dans les bureaux du Bernabéu, on pensait que tout était réglé, à tel point que la présentation galactique du joueur était déjà prévue pour le 13 juin. Forcément, l’état-major madrilène est tombé de haut lorsque, samedi matin, Kylian Mbappé a fait connaître sa décision au président Florentino Pérez…



Tout était prêt

Dans les dernières heures de ce feuilleton, le champion de Liga n’avait d’ailleurs plus vraiment de nouvelles du clan Mbappé, avant ce message de l’attaquant au patron merengue. Comme nous vous l’avions déjà dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato, les Merengues avaient même déjà un numéro de maillot attribué pour l’attaquant tricolore : le n°10 de Luka Modric. Dans l’esprit de Pérez c’était donc clair : Kylian Mbappé devait être présenté en grande pompe au Bernabéu devant une foule énorme avec le numéro 10 sur les épaules d’ici un peu plus de trois semaines…

Reste donc à voir comment le club espagnol se remettra de cet échec qui risque de laisser des traces. En Espagne, Florentino Pérez n’est pas vraiment critiqué, dans la mesure où on estime qu’il a fait tout ce qui était nécessaire, et c’est plutôt Kylian Mbappé qui est ciblé par les critiques. Mais les prochaines semaines s’annoncent particulièrement intéressantes à suivre à Madrid…

