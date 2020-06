Le ministre saoudien de l’Energie a rappelé le rôle « pivot » de l’Algérie dans le rapprochement des vues entre les pays de l’Opep et les autres acteurs agissants dans un marché pétrolier soumis à des pressions dantesques. Le représentant du mastodonte pétrolier sait que l’Algérie n’est plus un acteur déterminant dans le bras de fer désormais impitoyable qui se joue actuellement dans le monde du fioul. Et ses bons mots relèvent évidemment de la politesse diplomatique. Il est clair que l’urgence actuelle est d’aller dans le sens d’accords susceptibles de contribuer à la stabilité du marché pétrolier. Le rôle de l’Algérie est jugé « exceptionnel » non pas en rapport du volume de production pétrolière et des efforts consentis, mais de par sa persuasion politique et sa capacité à rapprocher les vues d’acteurs qui se regardent souvent en chiens de faïence. L’Algérie, reconnue comme étant en mesure de prendre attache avec beaucoup de parties, s’applique à ce rôle avec succès. Notamment durant cette conjoncture exceptionnelle où les solutions consensuelles deviennent inévitables. Ce rôle médian de l’Algérie est-il, par ailleurs, tenable à long terme dans un univers pétrolier de plus en plus impitoyable et sujet à des équilibres géopolitiques particulièrement mouvants ? Concernant une énergie fossile en voie de raréfaction, cette posture pourrait à terme vaciller. Il est évident que l’Algérie devrait d’ores et déjà travailler à aller au-delà de ce rôle minimal de rapprochement des positions d’acteurs qui imposent souvent leur tempo en tenant compte de leurs intérêts propres. L’intérêt du plus grand pays d’Afrique est plutôt de se placer comme un acteur qui impose ses propres vues et non de se limiter au rôle de médiateur qui risque d’être sans effets. Avec des potentialités permettant d’être un acteur énergétique d’importance dans un futur proche, l’Algérie devrait déjà s’installer comme interlocuteur incontournable dans les différentes énergies du futur.