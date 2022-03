Par Mohamed Touileb

Il a été décisif car passeur sur la précieuse réalisation d’Islam Slimani. Youcef Belaïli a jouté une 15e offrande à son compteur passes en sélection. Et elle pourrait être l’une des plus précieuses car elle a précédé un but qui a mis l’équipe nationale devant pour une éventuelle qualification en Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cependant, son «assist» n’était pas tout dans une rencontre face au Cameroun où le milieu offensif était très appliqué et impliqué sur le plan tactique. Décryptage. Il semblait prêt à laisser son âme sur la pelouse du stade de Japoma. On ne va pas se mentir, peu de personnes pariaient sur la capacité de Belaïli à livrer 90 minutes de haute intensité compte tenu de ses dernières prestations avec son club le Stade Brestois 29.

Mais l’Oranais, qui a cueilli les fruits d’un programme spécifique par son club afin de le remettre à niveau sur le plan athlétique, a disputé l’intégralité de la bataille face aux Lions Indomptables. Et son rendement était tout simplement époustouflant tant dans l’apport technique que celui tactique. Le tout dans un schéma (5-4-1) qui oblige les attaquants à défendre et à se replier quand l’adversaire possède le ballon. Belaïli était propre et solide. En témoignent ses 10 passes en profondeur qu’il a toutes réussies et ses 11 duels remportés sur 19.



Profondeur, précision et repli incessant

En outre, tous ses trois centres, dont celui sur le coup franc victorieux, ont trouvé preneur. Des statistiques qui prouvent que le Brestois a pleinement réussi sa prestation avec une volonté de bien faire hors du commun. Il n’y a pas eu la moindre séquence où l’on l’avait senti peu concerné. D’ailleurs, il a même taclé comme sur cette action à la 90’+8 quand il s’est jeté, au même moment que Belfodil, pour stopper une attaque camerounaise.

Auparavant, il a failli faire une deuxième passe décisive sur un contre après avoir mystifié Ondoua d’un petit-pont. Malheureusement, Sofiane Bendebeka était un peu court pour reprendre son ouverture. Cela peut paraître exagéré mais on pourrait parler d’une masterclass tactique de l’ancien pensionnaire du Qatar SC qui a livré l’une de ses meilleures prestations sous la tunique Dz en 34 apparitions. n

