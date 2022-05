Par Sihem Bounabi

Après des années d’attente, la liste des substances classées comme stupéfiants, psychotropes ou précurseurs, a été publiée au Journal Officiel dans un arrêté du ministère de la Santé et comprend 332 produits. Cette liste comprend quatre tableaux principaux détaillés.

Dans le premier tableau, il est défini la liste des stupéfiants (classement selon la convention internationale de 1961) et comprend 154 produits. La Convention de 1961 sur les stupéfiants classe ces substances en 4 catégories de tableaux. La première concerne les substances «présentant un important risque d’abus comparable à la morphine, la cocaïne ou le cannabis», à l’instar de l’acétorphine, l’alfentanil, l’héroïne et l’opium.

La deuxième concerne les substances présentant un risque d’abus moindre du fait de leur usage médical, telles que la codéine et l’éthylmorphine. La troisième énumère les préparations des substances classées dans les deux premières catégories qui sont sans risque d’abus ni d’effets nocifs et dont le principe actif est difficilement extractible vu la faiblesse de leur concentration. Le quatrième concerne les stupéfiants ayant un potentiel d’abus fort et des effets nocifs importants.

Quant au deuxième tableau, il comporte la liste des psychotropes selon le classement dans la Convention internationale de 1971 et comprend 149 produits. Les psychotropes sont classés selon la Convention internationale de 1971 en quatre catégories. Premièrement, les substances dont le potentiel d’abus présente un risque grave pour la santé publique (Psilocybine, Rolicyclidine, etc.). Deuxièmement, les substances dont le potentiel d’abus présente un risque sérieux pour la santé (Dexamfetamine, Dronabinol, Ethylone, Ethylphénidate, etc.). Troisièmement, cela concerne les substances ayant un potentiel d’abus présentant un risque sérieux pour la santé publique mais possédant une valeur thérapeutique moyenne à grande, à l’exemple du Buprénorphine, Butalbital, Pentobarbital. Et la quatrième catégorie rassemble les substances ayant un potentiel d’abus présentant un risque faible pour la santé publique tels que le Témazépam, Tétrazépam, Triazolam et d’autres. Le troisième tableau concerne la liste de plantes classées comme stupéfiants. Trois plantes sont classées comme stupéfiants. Il s’agit du cannabis, du cocaïer (feuilles de coca) et du pavot à opium. Le quatrième tableau concerne la liste des substances classées comme précurseurs (selon la convention de 1988) et comprend 29 produits. Ces substances sont classées en deux catégories, la première regroupe les précurseurs entrant directement dans le processus de fabrication des drogues (éphédrine, ergométrine, acide phénylacétique, etc.) et la seconde concerne les précurseurs entrant comme intermédiaires dans le processus de fabrication de drogues tels que l’acide chlorhydrique, l’acide sulfurique et l’éther éthylique.

Intervenant, hier, sur Echourouk Tv, le président du Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo), le docteur Messaoud Belambri, s’est d’abord félicité de la publication de cette liste, attendue depuis un moment par les pharmaciens d’officine. Soulignant que «cette liste publiée officiellement pour la première fois est une chose très importante car, avant sa publication, il y avait un flou juridique». Il rappelle que les pharmaciens ont longtemps souffert de ce manque de réglementation, soulignant qu’ils étaient pratiquement les seuls à payer un lourd tribut à cause des psychotropes, en plus des agressions violentes et des menaces qu’ils subissent.

Dr Messaoud Belambri a également annoncé que «la prégabaline et le tramadol seront bientôt parmi les médicaments interdits suite à l’amendement de la loi 04/18 préparée par le ministère de la Justice et, selon certains contacts, sera en principe adoptée au mois de juin prochain par le gouvernement». Indiquant que «ceux qui consomment Prégabaline et Tramadol encourent des peines pouvant aller jusqu’à la prison, ce sont des substances psychotropes dangereuses pour la santé du citoyen». Le président du Snapo a également appelé à la promulgation rapide de la loi réprimant l’usage de ces drogues. <

