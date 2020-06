Les services de la Sûreté nationale ont enregistré près de 37 000 infractions liées à l’environnement et à l’urbanisme durant la période s’étalant du 1er avril 2019 au 30 avril 2020, selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) publié, dimanche, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.

18 675 infractions liées à l’environnement ont été enregistrées contre 18 196 autres liées à l’urbanisme, soit un total de 36 871 infractions enregistrées durant la période précitée, indique la même source, ajoutant que les services de la Sûreté nationale ont pris 37 265 mesures en coordination avec les autorités compétentes dans chaque domaine contre les contrevenants.

Ces infractions concernent le dépôt anarchique des ordures et des déchets de constructions sur la voie publique et dans les espaces verts, en sus des constructions anarchiques sans permis ou les constructions non conformes aux normes légales, précise la même source.

Ainsi de nombreux sites à valeur environnementale sont dégradés à cause de l’incivisme, quand ce n’est pas l’intérêt pécuniaire généré par l’immobilier qui a fait disparaître définitivement à la périphérie des grandes et moyennes villes algériennes, notamment des espaces verts et végétaux d’une beauté et d’une qualité indiscutables. Face à ce phénomène, le travail de la Police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement (Pupe) ne suffit pas en raison de la faiblesse des moyens dont elle dispose et d’une certaine passivité quand ce n’est pas de la complicité au niveau des communes et des collectivités locales.

Pour rappel, la Journée mondiale de l’environnement, coïncidant avec le 5 juin, sera célébrée cette année tout au long du mois sous le thème «Tous ensemble pour protéger et valoriser notre patrimoine naturel». Les programmes des festivités mettront en exergue les efforts de l’Algérie dans la préservation de l’environnement et la protection de la biodiversité. Un domaine qui reste un vaste chantier en dépit des déclarations triomphalistes de la ministre du secteur Nassira Benharrats. <

