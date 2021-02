Rafael Nadal a renoncé hier à disputer son premier match de l’année dans le cadre de la rencontre entre l’Espagne et l’Australie, à cause d’une raideur dans le bas du dos. Roberto Bautista Agut a donc pris sa place en tant que numéro 1 espagnol, Pablo Carreno Busta disputant le premier simple des numéros 2 face à l’Australien John Millman.

Simple péripétie ou blessure inquiétante ? A une semaine du début de l’Open d’Australie (8-21 février), Rafael Nadal a dû reporter sa rentrée en simple mardi. «Bonjour à tous, nous avons décidé avec l’équipe d’Espagne et mon staff de ne pas jouer aujourd’hui le premier match de l’ATP Cup ici à Melbourne car j’ai le bas du dos raide», a indiqué le N.2 mondial sur son compte Twitter. Il devait débuter sa saison contre l’Australien Alex De Minaur, dans le cadre du match entre l’Espagne et l’Australie du groupe B de l’ATP Cup, tournoi concurrent de la Coupe Davis créé l’an passé.

Nadal a précisé qu’il espérait avoir récupéré d’ici jeudi, lorsque l’Espagne rencontrera la Grèce. Compte tenu de son forfait, c’est finalement Roberto Bautista Agut qui prend sa place de numéro 1 de l’équipe espagnole et affrontera de Minaur, tandis que John Millman est opposé à Pablo Carreno Busta dans le premier simple. Nadal, en quête d’un 21e tournoi du Grand Chelem à l’Open d’Australie pour dépasser au record Roger Federer, blessé, avait battu lors d’une exhibition à Adélaïde vendredi l’Autrichien Dominic Thiem 7-5, 6-4.

Articles similaires