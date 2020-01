Le dialogue inter-libyen pourrait-il être possible sans un rôle essentiel de l’Algérie ? Après la Conférence de Berlin, qui a confirmé les difficultés de voir une évolution de la situation sur le terrain mouvant libyen, Alger se présente déjà comme un acteur de premier plan pour toute solution future. Le fait que la Libye est considérée comme une question de sécurité nationale fait en sorte qu’un certain nombre de « clés » sont à chercher du côté d’Alger. Avec l’intervention désormais affichée des acteurs régionaux en Libye, la donne sur le terrain semble avoir particulièrement évolué. Et le glissement vers une nature complexe du conflit n’est désormais plus exclu. Cette complication du dossier libyen semble surtout avoir contraint Alger, traditionnellement adepte de la non-intervention, à reprendre la question en main. Et réanimer les cartes en sa possession afin de jouer le rôle qui devrait être le sien. La diplomatie algérienne qui retrouve à l’occasion une certaine reviviscence est aujourd’hui face à une occasion de revenir au-devant de la scène. Et de reprendre son rôle. L’Algérie gagnerait ainsi à redoubler d’efforts pour s’imposer comme interlocuteur incontournable dans ce dossier qui semble aiguiser les appétits des puissances. L’Algérie devrait reprendre son rôle régulateur dans la région. Le brûlant dossier de la Libye pourrait alors replacer l’Algérie comme acteur important dans l’évolution de la situation. Il est évident qu’Alger reste incontournable dans tout processus de dialogue en Libye. La récente réactivation de la traditionnelle diplomatie algérienne sur le cas libyen ne saurait également exclure d’autres actions à des niveaux différents. Une réactivation des nombreux atouts algériens présents sur le sol libyen. La connaissance algérienne des logiques internes de la Libye et des connexions traditionnelles seront inéluctablement d’un grand apport pour l’Algérie dans son influence pour la paix dans ce pays. Et feront d’Alger l’interlocuteur de choix dans l’inextricable dossier libyen