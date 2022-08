Trois des douze internationaux algériens engagés dans les Mondiaux d’athlétisme 2022 des moins de 20 ans feront leur entrée en lice lundi, au premier jour de cette compétition planétaire, organisée du 1er au 6 août à Cali (Colombie), suivant le programme dévoilé par les organisateurs. Le demi-fondiste Saïd Amri sera le premier à se présenter sur la piste, en prenant part aux séries du 1500 mètres/messieurs, prévues à partir de 18h00 (heure algérienne). Un peu plus tard dans la soirée, vers 23h15 (heure algérienne), ce sera au tour du hurdler Moncef Khourafi de faire son entrée dans les séries du 110 mètres/haies (messieurs). Enfin, vers 01h55 (heure algérienne), ce sera au tour de Yazid Dalaâ de disputer le 5000 mètres (messieurs), où il sera confronté à la rude concurrence des Kenyans et des Ethiopiens. Les neuf autres représentants algériens dans cette compétition (7 messieurs et 2 dames) s’aligneront, à tour de rôles, lors des journées suivantes. Parmi eux, Rokaya Mouissi, qui sera engagée sur le 1500 mètres. «Chez les garçons, les athlètes les mieux habilités à réussir un bon parcours à Cali sont ceux du demi-fond (ndlr, 1500m et 3000m/steeple). Nous plaçons également quelques espoirs sur nos représentants sur le dix kilomètres/marche» a indiqué à l’APS le Directeur des équipes nationales (DEN), Mahfoud Bouhouche.

Articles similaires