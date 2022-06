Le Meeting d’athlétisme de Troyes-Aube, disputé samedi en France, a été marqué par la participation d’un grand nombre d’internationaux algériens, dont certains, comme Narimane Amara (800m), Saber Boukemmouche (400m/haies) et Ali Messaoudi (1500m) ont tiré leur épingle du jeu, en remportant tous, les premières places. Avec un chrono de 2:3.72, Amara a même établi un nouveau record personnel sur la distance, alors que Boukemmouche a bouclé son 400m/haies en 50.37. Sur le 1500 mètres, et outre Ali Messaoudi qui l’a emporté en 3:39.70, deux autres demi-fondistes algériens étaient concernés par cette course. Il s’agit de Takie-Eddine Heddili, 2e en 3:41.21, ainsi que Hocine Zorgane, qui a terminé troisième, en 3:41.87. Des compétitions qui s’inscrivent dans le cadre de leur programme préparatoire en vue des importantes échéances à venir, et ils ne sont pas les seuls, puisque plusieurs de leurs coéquipiers en Equipe nationale font actuellement de même. Parmi eux, Abdelmalik Lahoulou (400m/haies), Slimane Moula (800m), Yacine Hathat (800m), Mohamed Belbachir (800m), Ramzi Abdenouz (800m), Salim Keddar (1500m), et Amine Bouanani (110m/haies), qui sont également engagés dans différentes compétitions à l’étranger, pour poursuivre leur préparation.

Articles similaires