Suspendue depuis novembre 2015, la Fédération russe a désormais jusqu’au 1er mars pour présenter un plan permettant de sortir de la culture du dopage et éviter son exclusion de World Athletics. La Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) a décidé de repousser la date limite à laquelle la fédération russe, suspendue depuis le 13 novembre 2015, devait remettre un plan de sortie du dopage pour aboutir à la fin de sa suspension. La Russie a désormais jusqu’au 1er mars 2021 pour soumettre ses propositions alors qu’elle devait initialement le faire avant le 30 septembre.

Le groupe de travail de WA chargé de la Russie a estimé que la Fédération russe ne disposait pour le moment ni des ressources ni de l’équipe dirigeante qui lui auraient permis de remettre ce plan au 30 septembre. World Athletics va nommer deux experts auprès de la fédération russe pour l’aider dans sa tâche.

Le sort des athlètes russes en tant que tel sera décidé lors de la réunion du Conseil de WA prévue en décembre prochain. Le statut d’athlète neutre qui permettait à certains de concourir avait été suspendu en mars dernier. Le président de World Athletics Sebastian Coe a cependant averti que « si un plan adéquat n’était pas présenté à la date requise, le Conseil examinerait à nouveau la question de l’expulsion de la Russie ».



Boxe : un combat Pacquiao-McGregor en 2021 ?

« Manny Pacquiao va combattre la superstar Conor McGregor l’année prochaine », a déclaré Jayke Joson, l’assistant de Pacquiao, ajoutant que les négociations entre le boxeur philippin et la star irlandaise du MMA étaient en cours. Le combat pourrait être organisé au Moyen-Orient après la fin de la pandémie de coronavirus et Pacquiao donnera une partie de ses gains aux victimes philippines du Covid-19, a également déclaré le conseiller de Pacquiao. Vendredi, l’Irlandais, qui avait combattu et perdu contre le roi des poids welters Floyd Mayweather en 2017 et qui a annoncé sa retraite de combattant MMA pour la troisième fois en juin, avait annoncé sur Twitter qu’il allait « boxer contre Manny Pacquiao prochainement au Moyen-Orient. Ce sera un véritable honneur d’avoir affronté deux des plus grands boxeurs de l’ère moderne ». Son agent, Audie Attar, a confirmé que les discussions avaient débuté, évoquant une date possible en décembre ou en janvier au Moyen-Orient.

Manny Pacquiao, 41 ans, est le seul boxeur à détenir un titre de champion du monde dans huit divisions différentes, mais n’a plus boxé depuis qu’il a remporté la ceinture WBA des poids welters aux dépens de Keith Thurman à Las Vegas en juillet 2019.

