L’Algérie occupe la troisième place au classement des médailles à égalité avec le Nigeria, à l’issue des épreuves de la 4e journée des Championnats d’Afrique de l’athlétisme, disputées samedi à Saint-Pierre (Maurice). Les sélections algériennes dames messieurs ont récolté 7 médailles au total, dont 4 or, 2 argent et 1 en bronze, le même nombre que le Nigéria. Les quatre breloques en or algériennes ont été obtenues par Amine Bouanani, (110m/haies), Slimane Moula (800 mètres), Larbi Bourrada (décathlon) et Amar Rouana (la perche). Les deux médailles en argent ont été décrochées par Zouina Bouzebra (lancer de marteau) et Hichem Cherabi (la perche). La breloque en bronze a été l’œuvre de Mohamed-Tahar Yasser Triki au Triple saut. La première place au classement des médailles est occupée par l’Afrique du Sud avec 25 médailles (6 or, 9 argent et 10 bronze) devant le Kenya avec un total de 12 médailles (5 or, 2 argent, 5 bronze). Ces Championnats d’Afrique d’athlétisme, qui se poursuivent jusqu’à dimanche à Saint-Pierre (Maurice), enregistrent la participation de 636 athlètes (379 messieurs et 257 dames), dont 14 Algériens.

