L’Algérienne Zouina Bouzebra a établi un nouveau record national au lancer du marteau (seniors/dames), avec un jet mesuré à 66,12 mètres, dimanche soir, lors du Championnat National «Open», abrité par le SATO du stade du 5-Juillet (Alger). Agée de 31 ans et sociétaire du CS Hamadit Béjaia, Bouzebra avait décroché la médaille de bronze lors des derniers Jeux méditerranéens 2022 d’Oran, avec un lancer à 65,45 mètres, derrière la Turque Kivilcim Kaya (69,82m) et l’Espagnole Laura Repondo Mora (69,37m). Ainsi, Bouzebra a amélioré sa performance de près de 70 centimètres, ce qui selon elle «est le fruit d’un travail dur et continue», motivé par «l’envie d’aller toujours plus loin». La prochaine étape pour la lanceuse algérienne sera les Jeux de la Solidarité Islamique, prévus du 9 au 18 août courant à Konya (Turquie). De son côté, Zahra Tatar, l’autre internationale algérienne au lancer du marteau, s’est contentée d’établir un nouveau record personnel lors de ce Championnat National «Open», avec un jet mesuré à 62,89m.

