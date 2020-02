Nous y voilà. Après de longues semaines d’absence, la Ligue des Champions fait son grand retour. Deux mois auparavant, le tirage au sort des huitièmes de finale nous promettait d’alléchantes affiches telles qu’Atlético Madrid-Liverpool, Manchester City-Real Madrid ou encore PSG-Dortmund. Le FC Valence affronte l’Atalanta Bergame, dans une double confrontation qui s’annonce assez ouverte. Découvrez les cinq raisons de craindre une élimination des Espagnols !



L’Atalanta est la meilleure attaque de Serie A

Si l’Atalanta Bergame est peut-être une des équipes les plus abordables de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, elle reste cependant la meilleure attaque de Serie A cette saison, avec 63 buts inscrits en 24 matchs, loin devant la Lazio Rome (55 buts) et l’Inter Milan (49 buts). Attention danger donc pour la défense espagnole !



La course en Liga

Les joueurs de Valence sont au coude-à-coude pour une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine en compagnie de la Real Sociedad, de Villarreal, de Séville, de l’Atlético Madrid ainsi que de Getafe. Probablement que le club espagnol risque de privilégier le championnat, et donc de faire passer la LDC au second plan.



Des stats délicates à l’extérieur

Valence a inscrit seulement quatre buts lors de ses huit derniers déplacements européens. Ils n’ont également pas marqué plus d’un but lors de ses 12 derniers, incluant les matches de qualification. Et face à une équipe qui marque énormément, cette statistique pourrait jouer en leur défaveur.



L’Atalanta a d’excellents joueurs offensifs

Mine de rien, l’Atalanta Bergame a des joueurs capables de faire la différence pour leur équipe. On pense par exemple à Alejandro Gomez, joueur confirmé de Serie A, auteur de six buts et dix passes décisives en championnat cette saison. Le duo Illicic-Zapata cumule lui 22 buts en première division italienne. Remplaçant, Luis Muriel compte 13 buts en 27 rencontres toutes compétitions confondues.



Les Italiens peuvent créer l’exploit

Comme l’année dernière avec l’Ajax Amsterdam, qui sait ce que l’Atalanta peut réaliser cette saison en Ligue des Champions ? Après trois défaites d’affilée en poule, le club a arraché le nul face à Manchester City et disposé du Dinamo Zagreb ainsi que du Chakhtar Donetsk pour arracher leur seconde place. Une équipe avec un grand mental qui peut faire douter Valence !

