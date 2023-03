Algérie Télécom a annoncé le lancement, à compter de ce mercredi, d’une nouvelle offre sur les paiements en ligne, avec des bonus “exceptionnels”, destinée à éviter à ses clients les déplacements.

Les clients qui effectueront le paiement en ligne de leurs abonnements téléphoniques et internet pourront, désormais, bénéficier d’un “bonus allant jusqu’à 20%”, précise l’entreprise publique dans un communiqué.

Les clients 4GLTE bénéficieront, pour leur part, d’un “bonus allant de 8Go à 200 Go de volume offert si la recharge se fait, au plus tard, 48 h suivant l’expiration” et d’un “volume allant de 4Go à 100Go sera offert si la recharge se fait au-delà des 48 h suivant l’expiration”, détaille l’entreprise.

Pour tout paiement en ligne égal ou supérieur à la redevance mensuelle, les clients xDSL et FTTH bénéficieront d’un “bonus de 10% du prix de rechargement si le paiement se fait, en ligne, au plus tard, 48 h suivant l’expiration et de 3% du prix du rechargement offert si la recharge se fait au-delà des 48 h suivant l’expiration”.

Les paiements en ligne des factures téléphoniques offrent, également, un “bonus de 1 à 3 jours de connexion offerte”, ajoute la même source.

Algérie Télécom rappelle qu’elle met à la disposition de ses clients plusieurs moyens de paiement en ligne, en l’occurrence BaridiMob, Wimpay, le site web d’Algérie Télécom, ainsi que l’application mobile d’Algérie Télécom “My Idoom” téléchargeable sur Google Play, App Store et Huawei AppGallery.

L’ensemble des détails relatifs à cette offre sont consultables sur son site web, précise encore le communiqué.