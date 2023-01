L’entreprise publique «Algerian General Takaful» appelée «El Djazair Takaful» a annoncé l’ouverture de sa première agence commerciale à Alger, spécialisée exclusivement dans les opérations d’assurances Takaful Général de tous types de risques, a indiqué dimanche un communiqué de l’entreprise.

Sise au Centre des affaires de la commune de Zéralda (ouest d’Alger), cette agence commercialisera progressivement tous types d’assurances actuellement proposés sur le marché, à l’instar de l’assurance automobile, l’assurance habitation et divers biens immobiliers, professionnels, industriels ou commerciaux, l’assurance de tous types transport (terrestre, maritime et aérien), ainsi que l’assurance des divers risques agricoles, précise la même source.

«La commercialisation des produits d’assurance Takaful a pour objectif stratégique de proposer une alternative aux différentes catégories de la société algérienne et de jeter les bases d’un écosystème de la finance islamique dans notre pays, dans le cadre de la politique générale et du plan gouvernemental adopté par les hautes autorités du pays», selon le communiqué.

L’entreprise publique «Algerian General Takaful» a été créée récemment avec la contribution de tous les opérateurs publics des secteurs des assurances et des banques.

Contribuent au capital de cet entreprise, les quatre compagnies publiques

d’assurances (SAA, CASH assurance, CAAT et CAAR) ainsi que les six banques publiques (CNEP banque, BNA , BEA, BADR, BDL et CPA).

(APS)

