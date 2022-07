Mercredi 20 juillet, la compagnie d’assurance algérienne Macir Vie et la plateforme d’assurance Hi Europa du groupe mutualiste français MAIF ont annoncé la conclusion d’un partenariat visant l’accompagnement des voyageurs Algériens à destination de la France. Il s’agit d’une «première» entre assureurs «algérien et européen», affirment les intéressés qui ajoutent que cette offre «pourra couvrir le reste du continent dans une seconde phase».



L’accord signé entre Macir Vie que dirige Hakim Soufi et la filiale de la MAIF représentée par Olivier Gombert Gillmann, Directeur de la Stratégie Internationale du groupe, permet aux clients de Macir Vie de bénéficier de «services étendus dans le domaine de l’assurance et de l’assistance lors de leurs séjours en France, à des tarifs avantageux, grâce à la complémentarité des services de Macir Vie et de la MAIF». En contrepartie, «les ressortissants algériens installés en France bénéficieront également de couvertures d’assurance, pour eux-mêmes lors de leurs séjours en Algérie, ou pour leurs proches résidant dans le pays».

Selon le communiqué sur l’accord, HI EUROPA «s’engage à accompagner le client algérien durant la totalité de son séjour en France, notamment dans ses démarches de recherche et d’accès au logement, ou dans le cadre d’une assurance multirisques habitation (MRH), incluant une caution-logement». En outre, les détenteurs d’une assurance «MyM Voyage» de Macir Vie bénéficieront également des services d’assistance et de dépannage supplémentaires auprès du partenaire Hi Europa, notamment en cas de besoin d’un réparateur professionnel (serrurier, plombier, électricien…). Par ailleurs, les assurés algériens auront également accès à la plateforme de support téléphonique lors de leurs séjours en France».

Hi Europa mettra à disposition de ses clients un personnel multilingue afin d’être au plus près des préoccupations des voyageurs en provenance d’Algérie. «Nous souhaitons rendre plus accessible l’offre d’assurance en Algérie pour nos clients se rendant en France, en leur permettant de bénéficier d’une bulle d’assurance complète lors de leurs séjours couvrant tous leurs besoins potentiels. Nous visons notamment un accompagnement de bout en bout, avec de nouveaux services proposés par notre partenaire Hi Europa de la MAIF», a déclaré Hakim SOUFI, Président-Directeur Général de Macir Vie. «Nous sommes fiers d’être le partenaire de Macir Vie pour les accompagner dans le développement de la couverture en assurance entre l’Algérie et l’Europe. Cette collaboration s’appuie sur une «volonté commune de proposer une solution qui complète l’offre de produits d’assurance durant leurs déplacements en Europe», a ajouté Olivier Gombert Gillmann, Directeur de la Stratégie Internationale de la MAIF.