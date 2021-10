La Société nationale d’assurances (SAA) a lancé hier mardi à Alger le paiement en ligne à travers son site web amélioré, au profit de ses clients détenteurs de cartes interbancaires (CIB).

Ce service concerne deux premiers produits d’assurance : l’assurance multirisques habitation et l’assurance catastrophes naturelles (Cat-Nat), a précisé le PDG de la compagnie, Nacer Sais lors de la cérémonie de lancement du nouveau site de la SAA. Selon M. Sais, deux principaux avantages découlent de cette nouveauté : le gain de temps et des tarifs plus attractifs. «Il n’est plus nécessaire pour le client de se présenter en agence pour bénéficier des services d’assurance. De plus, l’autre avantage du paiement en ligne est d’avoir des tarifs moins élevés, car dépourvus de frais de gestion et d’intermédiation», explique-t-il. L’introduction du paiement en ligne vise notamment à «densifier les canaux de contact avec les consommateurs d’assurance et à favoriser le développement de l’important potentiel que représente le segment de l’assurance des particuliers», a encore souligné le premier responsable de la SAA. «Cette croissance recherchée par l’ensemble des acteurs du marché aura un impact positif d’abord sur le degré de couverture des patrimoines, ensuite sur la rationalisation des dépenses publiques par la prise en charge par la sphère assurantielle des effets dommageables des catastrophes naturelles», a indiqué M. Sais. Pour sa part, la responsable Marketing et Développement au sein de la SAA, Farida Barka, a fait savoir que le paiement en ligne vise notamment à hisser le segment assurantiel des particuliers «qui demeure quasi-vierge malgré son potentiel assurable considérable». «Le parcours digital que nous souhaitons offrir à nos clients permet d’assurer une digitalisation totale de la souscription jusqu’à la déclaration du sinistre», a-t-elle affirmé. A noter que via sa nouvelle plateforme web, la SAA offre sa clientèle la possibilité de souscrire des contrats en ligne, de réaliser une simulation de contrat en ligne, de trouver l’agence commerciale la plus proche, d’être conseillée et orientée à tout moment, de suivre l’évolution et le traitement de son dossier sinistre et de consulter de nouveaux espaces : actualité, emploi et avis d’appels d’offres. n

