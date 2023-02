La Société Nationale d’Assurance (SAA) a augmenté son capital social à 35 milliards de dinars (DA), contre 30 milliards DA auparavant, a indiqué dimanche un communiqué de cette compagnie publique. «L’assemblée générale de la SAA, réunie le 05 février 2023, en session extraordinaire, a décidé de procéder à l’augmentation du capital social de la société par incorporation de réserves facultatives pour un montant de cinq (5) milliards de DA, pour le porter de trente (30) milliards de DA à trente-cinq (35) milliards de DA», a-t-elle précisé «Cette décision importante vient couronner plusieurs décennies de succès de l’entreprise, qui célèbre cette année ses 60 ans d’existence et lui permettra de réaffirmer sa position de leader sur le marché et d’améliorer sa capacité à développer davantage ses activités», affirme le communiqué. «Cette augmentation du niveau de capitalisation constitue un gage de sécurité financière qui confirme la résilience de l’entreprise face aux nombreuses évolutions de son environnement et renseigne fortement sur sa capacité, en tant qu’assureur, à faire face à ses engagements actuels et futurs», explique la même source. «Avec des fonds propres de 42 milliards de dinars et un réseau de distribution constitué de 757 points de vente y compris les guichets de bancassurance, couvrant l’ensemble du territoire de notre vaste pays, la SAA réitère son engagement à apporter les meilleures réponses possibles aux attentes de ses millions de clients», a-t-elle fait savoir. n

