Par MILINA KOUACI

La Mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture (Maatec) a continué à activer sur le marché algérien des assurances en dépit du non renouvellement de son agrément. C’est ce qu’a indiqué le ministre des Finances, Djamel Kassali, à une question écrite du député FLN de la wilaya de Djelfa. Le député s’était, en effet, interrogé sur les difficultés que trouvent les assurés de la Maatec pour se faire rembourser.

Ainsi, le ministre des Finances a expliqué que la Maatec, qui a perdu son agrément en 2017, a continué à activer illégalement sur le marché algérien des assurances. Son département, a-t-il poursuivi, n’a pas renouvelé l’agrément de la Maatec en 2017 pour des problèmes de gestion. C’est dans ce sens que la Commission de supervision des assurances a désigné un administrateur pour redresser et relancer son activité. Cependant, cette mutuelle, en « infraction de la loi», a interdit à l’administrateur d’entamer son travail et sa mission et a poursuivi son activité sans renouveler son agrément.

Pour leur part, les clients de la Maatec ont été informés de la situation de leur mutuelle, via des annonces publiées dans les médias, a poursuivi le ministre. Les ministères du Commerce, la Culture, l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur ont été informés de la situation irrégulière de la compagnie d’assurance. Il a été demandé aux travailleurs des différents ministères de ne plus conclure de contrat d’assurance avec cette mutuelle.

Actuellement, le ministère de la Justice a informé celui des Finance que l’affaire de cette mutuelle est en justice au niveau du tribunal de Sidi M’hamed. Son département attend le verdict du parquet, a conclu M. Kassali.

Articles similaires