La Compagnie algérienne des Assurances (CAAT) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 24,5 milliards de dinars, soit une croissance de 2 %, comparativement à l’exercice antérieur, a indiqué lundi la compagnie d’assurance dans un communiqué. «Dans le cadre de ses actions de communication, la CAAT a tenu à partager des informations relatives à ses activités tant commerciales que financières, et ce, après l’adoption de ses comptes sociaux, au titre de l’exercice 2019, par l’Assemblée générale ordinaire qui s’est réunie le 28 juin dernier», a fait savoir le communiqué. Les sinistres payés au titre des dédommagements ont atteint près de 13 milliards de dinars et traduisent la cadence de règlement qui a porté sur la liquidation de près de 168.000 dossiers, selon la même source. Les divers placements, effectués représentent un montant de plus de 34 milliards de dinars et avec des capitaux propres de 25,8 milliards de dinars qui connaissent une progression de 5 %. Le bilan des activités de l’entreprise s’est soldé par une marge d’assurance nette qui est passée de 7,7 milliards de dinars en 2018, à plus de 8,1 milliards de dinars en 2019, soit un accroissement de près de 6 %. «Aussi, le résultat net de l’exercice 2019 affiche un montant de 2,5 milliards de dinars et vient renforcer l’assise financière de la CAAT», souligne le même document.

