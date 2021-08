Le bilan de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) de 2020 est plus que positif. En dépit de la crise sanitaire, assure-t-elle, la mutualité agricole a continué à augmenter le nombre de ses sociétaires et clients. Ainsi, le résultat bénéficiaire net réalisé par la CNMA en 2020 s’élève à 1,8 milliard de dinars, soit une hausse de plus de 50%.

Par Fazil Asmar

«La marge de solvabilité de la CNMA est largement favorable avec un taux d’évolution de 12 % comparativement à l’exercice 2019 et un taux de couverture global des engagements de 249 % au titre de l’exercice 2020, confortant ainsi sa solidité financière», se réjouit-elle. Durant toute l’année 2020 de crise exceptionnelle, la CNMA affirme avoir tenu son rang de grand assureur mutualiste, en participant régulièrement à des actions de solidarité et de proximité à caractère social auprès de ses clients ou encore en contribuant fortement aux différentes actions de soutien et d’aides mises en place par la Caisse au profit des agriculteurs, éleveurs, femmes rurales, chasseurs et pêcheurs. «Malgré la conjoncture sanitaire difficile marquée par les effets de la pandémie Covid-19, ainsi que par le recul des activités économiques du secteur des assurances, la CNMA a enregistré des performances dans ses différents axes stratégiques inscrits dans son plan d’action tout en conservant sa place de leader dans les assurances agricoles, avec une part de 78 % du marché et un montant des cotisations des assurances agricoles ayant dépassé les 1,7 milliard de dinars», précise-t-elle.

Quant à son chiffre d’affaires en 2020, il est estimé à plus de 13 milliards de dinars, soit un taux de réalisation des objectifs de 91 %. En matière de gestion des sinistres, les indemnisations ont atteint un montant de près de 6 milliards de dinars. «La sinistralité est maîtrisée et traduite par un rapport sinistre à prime de 51 % tandis que la marge d’assurance nette a évolué de 33%. Les placements financiers sont de l’ordre de 23 milliards de DA avec un produit financier de 828 millions de DA, soit une évolution de 24% par rapport à l’exercice précédent», signale la Caisse.

Ces performances enregistrées en 2020, souligne-t-elle, découlent d’une stratégie ambitieuse mise en œuvre par le staff dirigeant, dans le sud du pays surtout, qui a bénéficié de formation dans les domaines des techniques d’assurance, de marketing et de digitalisation. «Depuis la crise sanitaire et son impact sur l’économie, les caisses régionales sont restées mobilisées sans interruption pour accompagner les sociétaires et les assurés au quotidien, grâce à l’efficacité des dispositifs pris par la CNMA pour faciliter les activités de couvertures d’assurances (simplification et la digitalisation d’un certain nombre de processus contractuel), jumelées aux actions de solidarité (distribution de pulvérisateurs pour désinfection des exploitations agricoles, de gants et de masques, de combinaisons…) aux agriculteurs et éleveurs qui pratiquent leurs activités dans les zones les plus reculées», affirme-t-elle.

Toutes ces actions à caractère social et solidaire sont réalisées, explique-t-elle, grâce aux excédents et aux ristournes que génèrent les activités de cette institution et qui ont permis de financer des projets mis gracieusement au profit des agriculteurs et de leurs familles. Celui de Dar el Fellah Khenchela notamment, qui est en service depuis sa création et draine régulièrement des femmes rurales et des agriculteurs pour bénéficier de formations et de conseils dans la gestion des risques. «La stratégie ambitieuse mise en place par la CNMA dans son plan d’action 2020/2024 va renforcer la dynamique de croissance des activités de cette mutuelle et ce, grâce à la modernisation de ses techniques d’assurances, à la mise en place de produits assurances indicielles, à la mise en exploitation de nouveaux systèmes de gestion et de stratégie digitale institutionnelle», conclut-elle.<