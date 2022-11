La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) et présidente de l’organisation Business Africa depuis juin 2019, Saïda Neghza, a été reçue mardi dernier en audience par M. Macky Sall, président de la République Sénégalaise et Président en exercice de l’Union Africaine, dans sa résidence à Alger en sa qualité d’invité d’honneur au Sommet arabe. Selon un communiqué de la CGEA, sa présidente a mis à profit son audience par le chef de l’Etat Sénégalais pour présenter l’activité de la confédération et informer M. Macky Sall de la préparation d’une prochaine mission de chefs d’entreprise algériens au Sénégal. Un pays qui, a-t-elle déclaré, connait une «forte dynamique économique» et constitue un pôle d’intérêt pour les opérateurs algériens.

