La prochaine conférence de l’Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), organisée en partenariat avec l’Organisation internationale du travail (OIT), se tiendra à Alger et sera conduite par le professeur Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi, président du Conseil national économique, social et environnemental, et de l’Union des conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires. Une décision prise à l’issue de l’assemblée de l’AICESIS qui s’est tenue dernièrement à Athènes, les 27 au 28 juin.

C’est ce que rapporte un communiqué du Conseil national économique et social et environnemental (Cnese) parvenu hier à notre Rédaction. Toujours selon cette même source, le professeur Khelladi, qui a pris part à ses travaux, s’est dit honoré du choix porté sur l’Algérie pour abriter la prochaine conférence de l’AICESIS et a exprimé la disposition de son Conseil « à oeuvrer au bon déroulement et à la réussite de cette manifestation », est-il mentionné.

Il convient de rappeler que l’AICESIS, fondée en juillet 1999, regroupe aujourd’hui plus de soixante-dix membres issus de quatre continents (Afrique, Amérique latine, Asie et Europe). Notons que l’AICESIS a pour mission principale de promouvoir le dialogue et les échanges d’expérience et de bonnes pratiques entre ses membres et, de façon plus large, d’encourager le dialogue entre partenaires économiques et sociaux dans le monde. Contribuer par l’échange d’expériences et l’organisation de réunions à la prospérité et au développement économique et l’émergence de sociétés civiles démocratiques, conformément aux principes des Nations unies et aux droits du travail partagés par les membres de l’OIT.

